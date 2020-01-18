رشان: شهيدنا البطل المعلم أحمد الخير.. شباب الشعبي هم ضحايا القيادة الدوغمائية

شباب المؤتمر الشعبي، لا يستطيع احد نكران بسالتهم وصمودهم ،ومشاركتهم الفاعلة في الثورة، ونضالهم لسنوات ضد البشير وزمرته الفاسدة.

عرفتهم المعتقلات، والسجون، وبعضهم امضى سنوات داخل معتقلات البشير.

يكفي رفاقنا في المؤتمر الشعبي الرصاصات التي استقرت في احشاء الشواني يوم 9/يناير..

وشهيدنا البطل المعلم أحمد الخير ..

والمئات. منهم رافقوا الثوار في معتقلات النظام إبان ثورة ديسمبر..

شباب الشعبي هم ضحايا القيادة الدوغمائية، والجيل القديم المتحكم في كل الاحزاب السياسية ..

الشعبيين مننا وفينا ،ومن ثورتنا وفيها ..

كفاية استفزاز وإهانة لرفاقنا الثوار في المؤتمر الشعبي ..ادوا الناس حقهم ياخ..

رشان اوشي

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