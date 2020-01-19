ما كان قدامنا حل غير تسقط بس وانجزنا وهسع تعبانين تعب الحياة والضغوط زادت على كل الناس

الكيزان عندهم مسيرة سموها معاش الناس يوم السبت القادم.

لحدي اليوم دا يجي الدولار حا يكون فات المية جنيه وازمة الخبز والوقود والمواصلات حا تتفاقم. اخر كروت الزواحف تجويع الناس

الكيزان شغالين شغلهم المعروف البشبههم غير ضرر الناس ما عندهم شي يقدموه للبلد وشعبها لكن هل حكومتنا اشتغلت شغلها؟

وزير المالية جاب ناس الامن الاقتصادي قعد معاهم واتخذ اجراءات ضد الكيزان الشغالين تخريب علني في السوق؟

وزير التجارة كون غرفة طوارئ لإدارة الازمة والحد من تأثيرها وافشال خطة الزواحف وامنجيتهم المعروفين بالاسم وشغالين بالواضح في ترتيبات اليوم دا؟

مجلس الوزراء عمل جلسه مشتركة مع مجلس السيادة ولجنة تفكيك التمكين للاسراع في تكلمة اجراءات التفكيك وارجاع الممتلكات لخزينة الدولة؟.

النائب العام حرك ملفات ارجاع الاموال المنهوبة ومطاردة الهاربين من رموز نظام المخلوع بالانتربول؟

البتفاوضوا في جوبا حاسين بي حجم الضغوط العايشنها الناس ومستعدين لتقديم تنازلات من اجل البلد وشعبها ولا كل زول متمترس وراء مصالحه؟

عمرو الفساد ما حا يكتف يدينو ويقعد يتفرج عليك وانت بتحارب فيه المهم قدرتك انت على العمل وافشال مخططاتهم ووعيك بخطورة الوضع وعدم انجرافك وراء اي عمل قبل ما تسأل نفسك من موقفك وعملك دا حا ينعكس شنو على وضع البلد ومستقبل شعبها.

تعبنا تعب الموت وما كان قدامنا حل غير تسقط بس وانجزنا وهسع تعبانين تعب الحياة والضغوط زادت على كل الناس لكن تعب من اجل غد افضل وامل بوطن حر ومعافى ما بنبنيهو فرادي ولا بالضجة في الرادي ولا الخطب الحماسية.

انتصرنا لحريتنا وكرامتنا نتسامى فوق الخلافات لنبني وطن السلام والعدالة

والردة مستحيلة,

Said Eltayb

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