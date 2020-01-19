ما كان قدامنا حل غير تسقط بس وانجزنا وهسع تعبانين تعب الحياة والضغوط زادت على كل الناس

الكيزان عندهم مسيرة سموها معاش الناس يوم السبت القادم.
لحدي اليوم دا يجي الدولار حا يكون فات المية جنيه وازمة الخبز والوقود والمواصلات حا تتفاقم. اخر كروت الزواحف تجويع الناس
الكيزان شغالين شغلهم المعروف البشبههم غير ضرر الناس ما عندهم شي يقدموه للبلد وشعبها لكن هل حكومتنا اشتغلت شغلها؟
وزير المالية جاب ناس الامن الاقتصادي قعد معاهم واتخذ اجراءات ضد الكيزان الشغالين تخريب علني في السوق؟
وزير التجارة كون غرفة طوارئ لإدارة الازمة والحد من تأثيرها وافشال خطة الزواحف وامنجيتهم المعروفين بالاسم وشغالين بالواضح في ترتيبات اليوم دا؟
مجلس الوزراء عمل جلسه مشتركة مع مجلس السيادة ولجنة تفكيك التمكين للاسراع في تكلمة اجراءات التفكيك وارجاع الممتلكات لخزينة الدولة؟.
النائب العام حرك ملفات ارجاع الاموال المنهوبة ومطاردة الهاربين من رموز نظام المخلوع بالانتربول؟
البتفاوضوا في جوبا حاسين بي حجم الضغوط العايشنها الناس ومستعدين لتقديم تنازلات من اجل البلد وشعبها ولا كل زول متمترس وراء مصالحه؟
عمرو الفساد ما حا يكتف يدينو ويقعد يتفرج عليك وانت بتحارب فيه المهم قدرتك انت على العمل وافشال مخططاتهم ووعيك بخطورة الوضع وعدم انجرافك وراء اي عمل قبل ما تسأل نفسك من موقفك وعملك دا حا ينعكس شنو على وضع البلد ومستقبل شعبها.
تعبنا تعب الموت وما كان قدامنا حل غير تسقط بس وانجزنا وهسع تعبانين تعب الحياة والضغوط زادت على كل الناس لكن تعب من اجل غد افضل وامل بوطن حر ومعافى ما بنبنيهو فرادي ولا بالضجة في الرادي ولا الخطب الحماسية.
انتصرنا لحريتنا وكرامتنا نتسامى فوق الخلافات لنبني وطن السلام والعدالة
والردة مستحيلة,
Said Eltayb
3 تعليقات
موضوع قحتاوي و كاتب قحاتي بامتياز
شاطرين في تنميق الكلام و المخادعة.. الابيض تقلبوه اسود و الاسود ابيض
لكن ماااا بحلكم ما دام الناس عايزه عيش و بنزين و لحمة
المخدر البنج ده ما ح يدوم للابد و لازم يفك
كلامك ده قالوه ناس الانقاذ بالحرف و انت ما زلت تستعمل البنج الاسمو الكيزان و الدولة العميقة.. ده كان شغال لكن انتهت صلاحيتو و فعاليتو.
الهروب من المشكلات التي تواجه قحت بطريقة نسب اي شيء للزواحف اصبح يصيب بالاشمئزاز.
على الحكومة الحالية الاعتراف بالتقصير و عدم قدرتهم على ادارة الدولة.
الحل الان يتمثل في اقامة انتخابات خلال هذه السنة بتوافق عليه جميع اطياف الشعب بعيدا عن المحاصصات التي لا تبين موضع القوى الحقيقية ، فلا يمك لاحزاب مثل البعثيين و اليساريين و الجمهوريين و الشيوعيين و هي احزاب اقلية مناصريها لا يزيدو عن بضع من العشرات ٫ لا يمكن و باي ضكل من الاشكال ان تمثل السودانيين و حكومتهم
الجماعة شافوا تجارة الدين ما جابت ليهم حقها قالوا يتاجروا معاها بى عيش الناس يعنى تجار دين وتجار معاش ناس
قبل ان تتضح حقيقة تجارتهم بالدين استغلوا الدين ابشع استغلال لتحقيق اهدافهم وعندما انفضح امرهم قالوا احسن نتاجر المرة دي بمعاش الناس وبعدها حا يتاجروا بالمخدرات عينك عينك بنى كوز واجرك على الله