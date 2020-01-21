شاهيناز: الحكومة لو ما إتحركت بشكل عاجل وجادي، بكرة بتبقى ماف،عشان ما تقولو ما حدثناكم

بصراحة الجوع كافر عديل كده، لما بدت ثورة ديسمبر السنة الفاتت يوم ستة في مايرنو، لأنه تلميذات مدرستي خديجة و نسيبة، وهن طالبات بمرحلة الأساس بالمناسبة،البنات الصغيرات رجعن بيوتن شان يفطرن، ما لقن عيش في بيوتهن، المخابز زادت سعر الرغيفة وفي نفس الوكت إنعدام في الخبز، يعني معاناة مركبة، و رجعوا لمدارسهن جيعانات و بدل يدخلوا المدارس حقتهن، ثارن، ببساطة عشان جاعن، أولاد مدرسة دارفور الثانوية في الفاشر مرقوا عشان نفس المعاناة يوم 12 ديسمبر، و جات عطبرة يوم 18 اولاد الداخلية في عطبرة باتوا القوى، ما اتعشوا عشان في أزمة حادة في الخبز، صحوا الصباح الجوع هاديهم، و كاتلهم كتل، مشوا دكان محمد لقوا العيشة بتلاتة فقامت عطبرة، طلع الشعب السوداني ضد سياسات التجويع و الإفقار عشان الكرامة الإنسانية و الخبز جنبا إلى جنب مع قضايا الحريات و السلام و العدالة.المهم موضوع الإصلاحات الإقتصادية، و إسعاف الإقتصاد الوطني المفروض يكون هم الحكومة الأول الآن، عشان الشعب لو جعان ما حيقدر يفكر اصلا معاك إتجاه اي من القضايا الأخرى.

مثلا كنت قاعدة في ندوة فكرية أمس و الزمن فات شديد، رغم قوة الطرح لكن كنت برجف و ما قادرة افكر في أي شئ تاني، غير إني محتاجة ااكل، عشان أركز.. فمرقنا انا و صديقي سيك نبحث عن طعام، مشينا مسافة طويلة، لقينا كشك وهمي جدا، سندويتش الطعمية و الفول بعشرين الف جنيه بالقديم هههههه، العيشة بالضبط لقمة واحدة(وحاط الله ما ببالغ.. العيشة لقمة عديل كده😔).. تاكل خمسة و تحس بإنك ميت من الجوع.

الحكومة لو ما إتحركت بشكل عاجل و جادي، بكرة بتبقى ماف،عشان ما تقولو ما حدثناكم.

Shahinaz Jamal

شارك الموضوع :



