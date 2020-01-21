الحكومة تنفي صدور قرار برفع الدولار الجمركي الى (55) جنيه

نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي اصدار المالية قراراً برفع الدولار الجمركي الى “55” جنيه كما جاء في بعض اجهزة الاعلام، واوضح ان الامر قد تمت مناقشته في موازنة العام المالي 2020 وان اللجان اقرت بان يكون الدولار الجمركي كما هو عليه، وان اي تعديلات او تغيرات في القرارات تحتاج لمراجعات واجراءات محكمة في السياسات المالية، وأكد الوزير في معرض حديثه عن ان اسباب ارتفاع الدولار في السوق الموازي ترجع لسياسة صادر السلع الاستراتيجية، وهذه السياسات مربوطة بعدة محددات لزيادة الكتلة النقدية التي تحتاجها البلاد والدولة تعمل من اجل هذه الاصلاحات.
وفي السياق نفى عادل خلف الله، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، بحسب صحيفة السوداني الدولية، نفى ان يكون قد ادلى بحديث لاحدى الصحف عن اتفاق لزيادة الدولار الجمركي من “18” الى “55”، وابان ان الخبر عار من الصحة وانه قد احدث بلبلة وارباك لحركة السوق وفي اوساط الرأي العام، موضحاً ان “قحت” ملتزمة بما توصل اليه الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولجنته الاقتصادية الاقتصادية في مساء 25 ديسمبر الماضي.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 تعليقان
طيب الحل شنو؟
رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر. إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي. الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان. كخطوة أولى يمكن رفعه ل 45 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس. ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي.
هل يتخذ وزير المالية إبراهيم البدوي إرجاء رفع الدولار الجمركي، وسيلة ضغط على قوى الحرية والتغير لتمرير رفع الدعم عن الوقود في مارس؟. إن كانت الإجابة (نعم). فتلك مخاطرة محفوفة بعدم اليقين .
حسين الغواصه
انت عميل ولا مرطب ولا بره السودان ولاشنو؟
الناس قربت روحها تطلع من الاسعار الناااااار والأزمات..الشعب قال الروب
وانت عايز تولعها اكتر.. وانت ولا غيرك من القطيع لافي لف شديد في الانترنت وتنزل لينا طراشك ده من شهور..قوووم لف