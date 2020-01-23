بالعربية: شكرا حمدوك

ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ : ﺗﻮﺩﻱ حمدوك
ﺑﺎﻵﺷﻮﺭﻳﺔ : ﺑﺎﺳﻴﻤﺎ حمدوك
ﺑﺎﻻﺭﻣﻨﻲ : ﻣﻴﺮﺳﻲ ﺷﺎﺕ حمدوك
ﺑﺎﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ : ﺟﺮﺍﺗﺴﻲ حمدوك
ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻓﺨﺮﻳﺴﺘﻮ ﺑﻮﻟﻲ حمدوك
ﺑﺎﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ : ﺟﺮﺍﺛﻴﺎﺱ حمدوك
ﺑﺎﻟﺤﺒﺸﻴﺔ: ﺍﻣﻴﺴﻜﺎﻧﺎﻟﻮ حمدوك
ﺑﺎﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻜﺲ حمدوك
ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ: ﻣﻐﺴﻲ حمدوك
ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺔ : ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺩﺍﺭﻡ حمدوك
ﺑﺎﻟﻬﻨﺪﻳﺔ: ﺷﻜﺮ حمدوك
ﺑﺎﻟﺒﻮﻟﻨﺪية : ﺟﻦ ﻛﻮﻳﻢ حمدوك
ﺑﺎﻷﻧﺪﻭﻧﻴسية : ﺛﺮﻱ ﻣﺎﻛﺎﺳﻲ حمدوك
ﺑﺎﻟﺮﻭﺳية: ﺳﺒﺎﺳﻴﺒﺎ حمدوك
ﺑﺎﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪية : ﻛﺎﺏ ﻛﻮﻥ ﻛﺎﺏ حمدوك
ﺑﺎﻟﺒﻠﻐﺎﺭية : ﻻﻏﻮﺩﺭﻳﺎ حمدوك
ﺑﺎﻟﺼﻴﻨية : ﺷﻲ ﺷﻲ حمدوك
ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻧية : ﺃﺭﻳﻐﺎﺗﻮ حمدوك
ﺑﺎﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓية : ﺇﺧﻔﺎﻻ حمدوك
ﺑﺎﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟية : ﺍﻭﺑﺮﻳﻐﺎﺩﻭ حمدوك
ﺑﺎﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ : ﻣﻮﻟﺘﻤﺲ حمدوك
ﺑﺎﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ : ﺩﺍﻧﻜﻲ حمدوك
ﺑﺎﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ: بينداكيت حمدوك
ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻓﺨﺮﻳستا حمدوك
وبالعربية #شُكراً_حمدوك
#العالم_حول_حمدوك
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