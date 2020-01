تحطيم عِيادة استشاري الأمراض النفسية د. علي بلدو من قِبل مجهولين

هاجَم مجهولان تبدو عليهما أعراض المرض وتعاطي المُخدرات، المركز الطبي للدكتور واستشاري الأمراض النفسية، علي بلدو بشارع الدكاترة بالقرب من مستشفى أم درمان التعليمي صباح أمس، وقاما بإرهاب المُنتَظرين من المرضى ومرافقيهم وكسر أقفال العيادة وسرقة دفتر خاص بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً.

وأتلف المجهولان الكروت والسجلات الخاصة بمرضى علاج الإدمان وتدمير جهاز الحاسوب الخاص بالدراسات والتوثيق، فضلاً عن كسر الأبواب والنوافذ وتهشيم إحدى السيارات الخاصة.

وأفاد موظف استقبال العيادة أنه عقب حضوره المركز تم إبلاغه بالأمر، وأكد له شهود العيان أن المجهولين قاما بالفرار على متن عربة بوكس بيضاء مظللة وبدون لوحات.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مركز الدكتور علي بلدو للاقتحام، وكان بلدو قد نوّه إلى تفشّي إدمان المخدرات في المجتمع، ووصف الأمر بالقنابل الموقوتة.

