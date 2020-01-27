تجمع المهنيين الذي بدأ نشاطه بالأعلان عن مذكرة لتحسين الأجور .. ووضع حد أدنى لها ..

يخرج علينا ببيان يدعو الي مليونيتين .. الأولي كي تأتي قحت بولاتها بديلآ لولاة الجيش .. وتؤسس مجلس تشريعي لها فيه أغلبية ساحقة ..

والثانية للضغط على الأطراف لتحقيق السلام الأطراف التي هي بالأصل كيانات “قحتية ” ..

أن كانت كل هذه الموضوعات في “بيتكم ” الداخلي فلما تحشرون الناس ؟

المضحك حقآ أن تجمع المهنيين السودانيين لم يفتح الله عليه بكلمة فيما يلي “معاش الناس ” .. دعك من وقفة أحتجاجية أو موكب ..

قبل يومين أخبرني أحد أصحاب العقول الكبيرة في البلد أن هنالك وعي يتشكل بسرعة في أوساط الناس .. وعي رافض للخم و الأستحمار .. قلت له المسألة ليس أن يتشكل الوعي .. فالتجارب الضخمة و دفق المعلومات اليومي يعلم “الذي لا يتعلم ” .. لكن المسألة هي كفاية الوقت .. هل لدينا الوقت الكافي كي يتراكم وعي شعبنا “على مهل ” بما يكفى لأحداث التغيير قبل أن تكون قحت قد مضت بالموضوع الي خط اللا رجعة ؟

الأجابة جميعكم تعلمونها .. قحت ساقطة مافي ذلك شك .. لكن بعد أن تكون قد جرفت ما لا يمكن تعويضه .

عبد الرحمن عمسيب

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