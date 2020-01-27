حسين خوجلي: عصابة سرقت انتفاضة شعب طيب وعندما عجزت عن ادارتها قررت التظاهر ضد نفسها

مسرحية إن غلبَك سَدّها وسِّع قَدّها

على مسرح العبث السياسي يستمر عرض المسرحية الكوميدية (إن غلبَك سَدّها وسِّع قَدّها ) قصة وسيناريو الكنداكة البصيرة أم حمد، وإخراج صاحب الفظائع ساطع وجدي القراي.

وتدور أحداث القصة حول عصابة سياسية محلية تديرها مافيا عالمية. سرقت انتفاضة شعب طيب، وعندما عجزت عن ادارتها قررت التظاهر ضد نفسها ذرًا للرماد على العيون. للاستفسار رفاق للدعاية والاعلان. وتُباع التذاكر بالشباك الغربي للقصر الجمهوري والشباك الشرقي لمجلس الوزراء، وهناك بصات بعد العرض يسمح باصطحاب الاطفال.

حسين خوجلي

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