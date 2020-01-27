رشان: ما يفعله تجمع المهنيين ما هو الا تخبط سياسي وصبيانية

يجب ان تكون استجابة الثوار لدعوات تجمع المهنيين للمواكب التي حدد لها بداية فبراير، مشروطة بوضع ميثاق جديد يتوافق عليه الجميع لجان المقاومة،ومنطمات المجتمع المدني الأخرى، يرفق بميثاق شرف والتزام بهذا العهد ، ويضع لائحة لمن يخالفه مستقبلا..

تاني ما اظن زول يكرر الغلطة دي ويمرق معاكم ساي ..عشان في اقرب لفه تضربوا باهدافه الطلع من اجلها تحت قيادتكم عرض الحائط..

ثم ثانيا:

تجمع المهنيين عندو ممثل في المجلس السيادي..عايز الثوار يضغطوا ليه الحكومة عشان تعين الولاة والبرلمان؟

طيب ممثلك ده دوره شنو؟ وبعمل في شنو؟.

ما يفعله تجمع المهنيين ما هو الا تخبط سياسي وصبيانية ..دعوا حكومتكم تتنفس..

حكومة شكلتوها انتوا ..وكنتوا جزء من كل البحصل هسي ده ..وجايينا نحن نعدلها ليكم؟

انتوا الثوار ديل شغالين عندكم؟.

رشان أوشي

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