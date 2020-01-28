رندكة…
لم استسغ بيان تجمع المهنيين الأخير بالأحرى لم أفهمه و لا أرى أي مبرر لهذه الركاكة ( حتى و لو كانت توسلا سمجا ) الى ما يعتبره البيان ( روح هذا الجيل و مزاجه). الركاكة في المعاني متلازمة للركاكة في الأداء لأن هناك دائما ثمة علاقة بين الفكر و العمل. تستطيع الثورة أن تكون ( شعبية و شبابية و شوارعية و مثقفة وواعية و دارسة الكتاب ) دون أن تتخذ من (الرندكة) مطية الى أفئدة الشباب و خيالهم و استفزاز مكامن فروسيتهم و جسارتهم. أظن أن الثورة في قلوب الذين ثاروا في مواكبها أفصح لسانا و أنصع بيانا وكتاب الثورة في الشعر والغناء و الشعارات و التشكيل خلا معظمه من هذا اللغو العابث! و اذا كانت الغثاثة و الفجاجة في الكلام تورث المرء انقباض نفس و ضيق صدر فنظيرها في السياسة يورث البلاد خمولا و قعودا و حيرة وغفلة و ضيعة. أما رأيت ماذا أصبنا يا صديقي من الثورة بعد أن ترندكت السياسة من جراء رندكة اللغة.؟؟! فيا أيها المهنيون أطلبوا نصرة الشعب بأعمالكم لا (برندكتكم) فلو كان فيها خير لأصابه (البرهان) لما (ترندك) يتودد الثوار. فشنو.. بطلوا الحركات العاطفية دي.
فوزي بشرى
1 تعليق
ثوره شعبيه من غلاء الأسعار
خطفها وسرقها عملاء شيوعيين وعلمانيين
جمعوا حولهم قطيع مغيب من اطفال وصبيه وفاقد تربوي وفاقد اكاديمي ومتمرد الا من رحم ربي وفاق منهم…
كان زادهم الخارج الاستعماري ومزاجهم الاباحيه واجندتهم ماسونيه شيطانيه صليبيه
كان اختيارهم لرجال الحكم لسته مبصومه وموقع عليها من الخارج الاستعماري وعملائه
ساعدهم ف المهمه بعض العساكر الكبار
انكشفت لعبتهم… انفض منهم القوم إلا القليل المخدر….بحول الله القرار عن اسود الجيش وزحف كل شعبه..أن غدا لناظره قريب..
كاتب المقال صحفي كبير ومشهور
كان معهم وعرف الان فشلهم ومعدنهم