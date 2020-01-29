شفافية بالسكسانية ..

يا دكتور اكرم يا وزير صحة الثورة ..

تعجلت واعلنت عن حالتي كورونا في السودان ..

قلت في اعلانك اشتباه ..

وان العينات بعثت للخارج للتأكد من صحة فرضيتك ..

هل تعلم مقدار الضرر الذي سيصيب بلادنا من اعلانك الموبوء.؟

ثم ان الحالتين التي اعلنت عنها قبل قليل ..

كورونا عادية ولا جديدة ؟

العادية .. عادية كحة وزكام وتعالج في ساعات

والجديدة كما تعلم قاتلة وشرسة ومتعدية ..

ثم .. العينات المشتبهة التي بعثت للخارج للتأكد لو ثبتت سلامتها .. كيف ستجبر الضرر الذي سيصيب بلادنا من اليوم وصاعدا ..

اللي يقولو عليه موسى يطلع فرعون يا اكرم ..

ياسر عبدالفتاح شقشقة

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