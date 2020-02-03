صباح موسى: ليبقى السؤال الأهم ماذا يحدث في السودان ؟

الحكومة لم تكن تعلم بلقاء البرهان نتنياهو في كمبالا ولا الحرية والتغيير، وعلى الأرجح المكون المدني في المجلس السيادي لم يكن يعلم، السؤال هل علم المكون العسكري باللقاء وبالأخص حميدتي أم أن البرهان تحرك بمفرده؟ يبدو أن كل طرف في السودان يلعب لصالح نفسه أو بالأحرى التحركات باتت فردية يحاول فيها كل شخص تثبيت مركزه…

حمدوك يلتقي غازي بدون علم الحرية والتغيير، وحميدتي في جوبا للسلام، والصادق المهدي يحاول إثبات شعبيته على الأرض ليؤكد ان حزبه الأقوى ربما تمهيدا لتلويحه الدائم بانتخابات مبكرة…. فهناك من يراهن على أطراف داخلية اتفاق الميرغني- الحلو غير بعيد منها….ليأتي البرهان الذي ظل كامنًا ليفجر المفاجاة ويأتي بها من فوووووق بامريكا واسرائيل…. فمن الكاسب الرهان على الداخل أم الخارج؟ وهل سيكسب السودان الوطن في النهاية؟ ليبقى السؤال الأهم ماذا يحدث في السودان؟.

صباح موسى

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