داليا الياس: لو كان الحل الجذرى لكل مشاكل البلاد والعباد فى التطبيع مع إسرائيل فمرحباً به

لو كان الحل الجذرى لكل مشاكل البلاد والعباد فى التطبيع مع إسرائيل فمرحباً به.
القضية الفلسطينية والحنق المتوارث وإدعاءات النضال والقصص دى كلها ما أهم من الجوع والمرض والتردى الحاصل علينا .
وما فى داعى نكون (كاثوليكيين أكتر من البابا) ، الفلسطينين نفسهم كسروا الحنك…. والعالم الأول بكل رفاهيته وإمكانياتو عايش فى ظل التطبيع.
أى زول يهتف ضد المضى فى هذا الإتجاه يسأل نفسو عن السبب…ما حيلقى إجابة مقنعة.
وإذا كان على الدين والقيم والعادات والشعارات دى…فما لقيصر لقيصر…وما لله لله.
داليا الياس
1 تعليق
يا داليا
ارتريا مطبعة مع اسرائيل ونحن بنهرب ليهم الطعمية والجوع مطلع عينم..
اثيوبيا مطبعة وشعبها جعان ومشرد..
جنوب السودان ابن اسرائيل المدلل فيه مجاعة..
تشاد مطبعة وما زالت فقيرة ومنتهية ..
مصر مطبعة من زمااان وشعبها جعان ومتسول..
فشنووو اي زول مفتكر الرزق عند اسرائيل ده زول راسو فاضي ودينو قرمة والرماد في خشمو.