داليا الياس: لو كان الحل الجذرى لكل مشاكل البلاد والعباد فى التطبيع مع إسرائيل فمرحباً به

لو كان الحل الجذرى لكل مشاكل البلاد والعباد فى التطبيع مع إسرائيل فمرحباً به.

القضية الفلسطينية والحنق المتوارث وإدعاءات النضال والقصص دى كلها ما أهم من الجوع والمرض والتردى الحاصل علينا .

وما فى داعى نكون (كاثوليكيين أكتر من البابا) ، الفلسطينين نفسهم كسروا الحنك…. والعالم الأول بكل رفاهيته وإمكانياتو عايش فى ظل التطبيع.

أى زول يهتف ضد المضى فى هذا الإتجاه يسأل نفسو عن السبب…ما حيلقى إجابة مقنعة.

وإذا كان على الدين والقيم والعادات والشعارات دى…فما لقيصر لقيصر…وما لله لله.

داليا الياس

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