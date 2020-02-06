البرهان اضطر لاكل لحم خنزير تل ابيب ! يعني انه قنع من خيرا في تدابير وزير المالية ولا يرجو نوالا من الحكومة المدنية

ما لم ينتبه له احد في حديث (البرهان) امس تزرعه بان دافعه في الذي حدث وما قد حدث ؛ إضطراره لطرق مغاليق الابواب _فيما معنى الحديث _ لدولة إسرائيل وصولا الى أمريكا لفك ضائقة البلاد الإقتصادية ؛ هذا الحديث وبعيدا عن محدداته الاخلاقية والعملية يعني ببساطة ان الرجل اكتشف ان الشركاء الجدد (أباطهم والنجم) لا يملكون نصيرا او معينا وحيث انه رئيس المجلس السيادي والمكون العسكري الواقف على خزائن الاقتصاد فواضح ان الصورة أمامه قاتمة ! فاضطر لاكل لحم خنزير تل ابيب ! حديث البرهان يعني انه قنع من خيرا في تدابير وزير المالية ولا يرجو نوالا من الحكومة المدنية ففضل (التصرف).

محمد حامد جمعة

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