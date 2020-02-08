وسيط زواج يروي أطرف المواقف التي قابلته لجمع رأسين في الحلال .. وهذه قصة جلد الخاطبة على يد الزوج !

أكد يوسف القعيط الذي يعمل وسيط زواج ، أنه كثيرا ما تقابله مواقف محرجة وآخرى طريفة، وروى موقفين طريفين وقعا له وإحدى زميلاته خلال التوفيق لإتمام الزواج .

وقال القعيط خلال لقاء ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”،” الأسبوع الماضي طلبت منه أستاذة جامعية البحث عن زوج مناسب لها، مبيناً أنه عرض عليها أحد الأساتذة الجامعيين وعندما أرسل إليها صورته كانت المفاجأة حيث أخبرته بأنه من عائلة طليقها وقالت له ” يعني أنا ما صدقت أني أتخلص من ولدهم تو مطلقني وتعود تورطني في هذه العائلة تاني ؟”

وفي موقف طريف آخر روى القعيط ما تعرضت له زميلته في مجال وساطة الزواج ، حيث عرضت عليها فتاة 20 ألف ريال مقابل البحث عن زوج لها، بشرط عدم حدوث الرؤية الشرعية وأن يراها بعد الزواج، وبالفعل تواصلت مع أحدهم وأقنعته بأن الفتاة ليس بها أي عيب لكن أسرتها متشددة ولا تسمح بالرؤية قبل الزواج.

وأبان القعيط أنه بعد مضي عام من الزواج اتصل الزوج بـ”الخاطبة” وطلب منها الحضور لمنزله للمشاركة في احتفال بمناسبة مرور عام على الزواج ووعدها بهدية كبيرة بهذه المناسبة ، لتفاجأ بجلده لها عقاباً لها على اختيارها لزوجته، وأضاف القعيط أن الخاطبة لم تشاهد صورة الفتاة أثناء الوساطة ، وبعد جلدها على يد الزوج طلبت منه صورة الزوجة ، وما أن رأت الصورة حتى طلبت منه استكمال الجلد عقابا لها على اختيارها

صحيفة المرصد

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