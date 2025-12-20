بالفيديو.. القائد الميداني للمليشيا “يأجوج ومأجوج” يهاجم إعلام وقيادات الدعم السريع: (تريدوا تمجيد إبراهيم إدريس بعد وفاته وعندما كان حي شتمتوه ووصفتوه بالحكامة وانتو سجمانين ونظامكم قريبي وقريبك)

عاد القائد الميداني بمليشيا الدعم السريع, محمد الفاتح, الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر القائد الميداني المعروف, في مقطع قام بتصويره هاجم فيه إلعام وقيادات المليشيا.

وتحدث يأجوج, عن تمجيد إعلام الدعم السريع, للفنان الذي قتل في معارك كردفان إبراهيم إدريس, بعد رحيله عبر أفلام وثائقية له.

وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (تريدوا تمجيد إبراهيم إدريس بعد وفاته وعندما كان حي شتمتوه ووصفتوه بالحكامة وانتو سجمانين وقلوبكم تعبانة ونظامكم قريبي وقريبك).

محمد عثمان _ النيلين