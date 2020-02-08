لما الفنانة تقول وينو، جيبو ختو احيييييييا .. البت بتميل بكل جمسها وتهزو هز، والله لزوجها ما تهزو كدا

يلا ركزو معاي ، انا حكتب البوست دا والداير يردم اردم ، واي شاب او شابة قلبو علي الوطن بالجد يشارك البوست دا ✋

اول امس جيت ماري بجامعتنا ، جامعة السودان ، لقيت حفلة بتاعت تخريج ، طلبة فرحانين بأنهم انتهو من الجامعة عاملين حفلة وزفة وهيصة ، لحدي هنا مافي شي

جديد ، بس قسما بالله الرقيص البرقصوه الشباب ديل ، لو كنت قاعد براك ومقفل عليك الباب ما بترقصو وبتخجل من نفسك 💔

عليك الله أنت بتسمي نفسك راجل لما الفنانة تكورك ، انا اححي ، احيي دا انا كدا والعاجبو عاجبو والما عاجبو يحلق حواجبو 💔

انت شاب ، خريج ، طالع علي اعتاب وطن مدمر عايز رجال ونساء بالجد يبنوه.

انت راجل لما ترقص بمؤخرتك وتبرزا للخلق دي كلها وتكورك احيييييا

بتعد نفسك راجل عليك الله لما اخوك يرقص معاك دي جي وانت قاعد في حضنو وعاملين فيها ظريفين 💔

وطن مهدوم ، مكلوم ، منهار ، مستني لشباب يقيفو فيهو بالجد وهم شغالين عرباتك دهب امك ، وطاسو 💔

اما البنات والله ما بنات ، ختو الانوثة والحياء بعييد هنااااك ، والواحدة تهز جسمها من اولو لأخرو قداام الشباب ديل كلهم ولما الفنانة تقول وينو ، جيبو ، ختو احيييييييا

البت بتميل بكل جمسها وتهزو هز ، والله لراجلها ما تهزو كداا 💔

ابوك وكرامتو وين ؟

خجلك وين ؟

عليك الله اتخيلي ابوك بعاين عليك

احساسو حيكون كيف ؟

دي بتي التعبان سنين بربي فيها ، وانكسر ضهري وانا بقطع من لحمي عشان هي تكمل قرايتا وما تحس نفسها ناقصة من البنات

دا اخر جزاهو ؟

ترقصي في الشارع وقدام الشباب وكل زينة جسمك ظاهرة💔

عارفين المصيبة وين ؟

انو كل الحضور خريجين 💔

خريج انتهي من اكبر مرحلة تعليمية في السودان ، وخلاص حيبدا يقدم للبلد وينتج ويفيد المجتمع 💔

خريجين يعني ديل افهم واوعي شريحة في المجتمع .

يااخي زمان بنعرف الاحتفالات ، الزول بشغلو ليهو اغنية وبطلع احضن امو وابوه وخلاص

لكن راجل بهز مؤخرتو ، وبت تهز جسمها كلو وتصرخ وتصفر والرجال بعاينو فيها دي جديدة علينا 💔

وسبحان الله ، فنانة تافها زي دي تعمل فيديو يلف السودان كلو ، وتلقي الشافع يغني في الشارع في الاغنية .

ويكون في حاجة بتفيد السودان ونفترض نعرفها ونفتخر بيها تلقي زول بشتغل بيها مافي 💔

واديكم مثال :

الشاب منذر محمد عوض سليمان

شاب عمرو 17 سنة ، من الدمازين

الود دا اخترع سيارة بتمشي بالطاقة الشمسية ، ما محتاجة بنزين ولا بتاع

بالطاقة. الشمسية بسس 🌼✨

شاب عمرو 17 سنة بس مسجل اكتر من اختراع وصانع اكتر من حاجة

والسيارة دي واحدة منهم

بالله عليك سمعت بيهو انت ؟

الاعلام اتكلم عنو ؟

ولا جابو سيرتو ؟

طيب بتعرف طاسو انت ؟

اكيد أجابتك ااي بعرفو

عشان جابوه في كم قناة

جابوه في سودانية 24 ، واستضافوه

بس للأسف ، الشاب منذر يموت ما في زول اجيب خبرو 💔

يا شباب نحن مالنا ؟

الحاصل علينا شنو ؟

نحن غمرانين كدا ليه ، انا قلبي مقبوض من الحاجة دي 💔

اسي داير اي شاب ، من الشباب ال37 الف المتابعني ديل ، يشارك المنشور دا في كل قروب في الفيس ، علي الاقل نخلي الناس تعرف الشاب منذر دا وندي شوية. من حقو علينا ، ونشجعو كمان .

للاسف هو ما فنان ولا فنانة عشان يجيبوه في الاعلام.

حذيفة النعيم يوسف

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