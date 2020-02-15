حميدتي: قلت ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻲ ﺣﺒﻮﺑﺔ

السيد الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائب رئيس مجلس السيادة قال من خلال حوار له مع (S24) أنه ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ بينهم ﻛﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .. وقال “نصحناهم ﻭ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺣﻴﺎﺓ ﻟﻤﻦ ﺗﻨﺎﺩﻱ” وأضاف “ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺍﻟﻨﺼﺢ أكثر ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻟﻘﺤﺖ لكنهم ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻨﺎ لا تتدخلوا ، ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻴﻬﻢ ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻲ ﺣﺒﻮﺑﺔ” !

وقال ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ : “ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ” ﻭأضاف “يا ﺭﻳﺖ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺷﻤﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ” .

تعليق : معظم الناس حاسة بواقع الشراكة وحصاد التغيير وأن “الدولة العميقة” مجرد شماعة يتم تضخيمها للإحتماء خلفها وتعليق الفشل والإخفاق والتخبط عليها .

السؤال : ما هي الرسائل التي ربما أراد حميدتي إرسالها بذكاء من خلال هذه التصريحات ؟

محمد تبيدي

شارك الموضوع :



