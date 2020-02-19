النقيب محمد سليمان: أعتذر عن التصريح لوسائل الاعلام احتراما لقواتنا المسلحة الشامخة التي سنظل نحبها









تحية خالصة للشعب السوداني الكريم لمساندته ووقفته معنا ، في الحقيقة نحن لم نقم الا بالواجب تجاه الوطن والشعب الذي ادينا القسم لحمايته.

قواتكم المسلحة ان طال الزمن او قصر سوف تعود وتتعافي بوقفتكم معها، وترجع لوضعها الطبيعي فقط بتكاتفكم وصمودكم. كونوا على يقظه وتذكروا رسالة الشهيد عبدالعظيم “تعبنا ياصديقي لكن لا احد يمكنه الاستلقاء اثناء المعركة”.

شكر و تقدير موصول لكل من تواصل معي معبرا عن ذلك، او من اجل التصريح لوسائل الاعلام، اجد نفسي معتذرا عن التصريح في هذا الوقت احتراما لتلك المؤسسة قواتنا المسلحة الشامخة التي كنت من أبناءها وسنظل نحبها و ونحترمها لانها حامية حمى الوطن، بل اؤكد وابعث الطمانينة ان القوات المسلحة مليئة برجالها وقلوبهم علي هذا السودان.

و الخراب الذي اصاب القوات المسلحة لم يكن وليد اللحظة، انما استمر سنين عددا، لكن ساءت حالتها في العقود الثلاث الاخيره عبر نظام المحسوبية القبلية والتنظيمية، لكن كلنا امل سياتي يوم تعود القوات المسلحة قومية خالصة بعد اصلاحات شاملة فيها بالاضافة لدمج الدعم السريع داخل الجيش

ختاما:

حقق الشعب السوداني ثورة عظيمة، شهد لها العالم اجمع.

بقلم

نقيب مهندس معاش محمد سليمان بابكر