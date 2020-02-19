تخيل أن مذيعا من فضائية سودانية اتصل على ضابط شاب بالجيش القطري يسأله عن سبب إحالته للمعاش ؟!

حين كدت أن أقع على قفاي من الضحك !

تخيلت … وليس للخيال حدود…

تخيلت أن مذيعا من فضائية سودانية اتصل على ضابط شاب بالجيش القطري يسأله عن سبب إحالته للمعاش ؟!

+ وأرجو ألا أكون قد تطاولت أو أسأت الأدب أو تجاوزت الحدود في تخيلاتي.

وكما تجرأت وتخيلت هذا الاتصال فقد تخيلت رد الشاب القطري :

+ أنت .. يا … زول ..من عطاك الرقم ؟

ثم انت يا …زول …ويش دخلك بهلموضوع ؟ تميم …سيدي … ونور عيني … وتاج راسي …انت ويشدخلج ؟

فهذه اللحظة عجز خيالي على تصور ورطة المذيع وكيف سيتخارج ! فضحكت …وضحكت ..وضحكت .. والحمد لله لم أقع على قفاي …إذ كنت مستقليا.

كمال حامد



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