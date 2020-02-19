ود الفكي على طريقة اصلاح الاقتصاد بالمنقة عايز يرجع محمد صديق الجيش.. قحت نكبة السودان

واحدة من اكبر مشكلات الثورة دي اضافة لي حالة القطيع وقطعان قحت هي حالة ايقونات الوهم وما اكثرهم ابتداء من نشطاء منظمات المجتمع المدني لحدي الضباط الانحازو في القيادة والاقنعة دي حتتكشف شئيا فشيئا …

الصباح نزلت الصورة ورسلها لي واحدة دفعة الملازم اول ثورة وهم محمد صديق والصورة لي افطارة وحدة تنظيمية موتمر وطني سعادة الملازم اول ثائر قاعد في نصو ومحكر واضطريت احذف الصورة لانو الشخص الرسلها لي طلب مني حذفها لكن بعداك لقيت الصورة نزلت كتير واتوزعت ويبدو انها اتسربت من جهات كتيرة لي ناس كتار …

عموما واحدة من أسوا الحاجات في قصة محمد صديق ده وقصص اخرين جاية حتتطلعها الايام انو كتار عاملين ثورجية الليلة استفادو من النظام ده اكتر من اعضاء كتار في الموتمر الوطني والقصص الايام حتوريها للناس …

ود الفكي على طريقة اصلاح الاقتصاد بالمنقة عايز يرجع محمد صديق الجيش … والحقيقة انو لا الاقتصاد حيتصلح بي قحت ولا محمد صديق حيرجع الجيش …

#قحت_نكبة_السودان

بقلم

الصديق محمد احمد

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