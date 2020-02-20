ويأتيك أحدهم نافشا ريشه ويقول: كيف لملازم أول “معاش” أن يخرج في قناة الجزيرة لينتقد قرار إقالته وهي قناة معروفة بتوجهاتها الإخوانية المعادية للثورة؟!

– قل له وكيف للناطق الرسمي للقوات المسلحة أن يخرج في نفس هذه القناة الإخوانية ونفس الحوار الذي أدارته مع الملازم البطل محمد صديق؟!

– أم تراكم تريدون أن يفصل هذا البطل ويغادر في صمت؟!

– من منكم يا وزراء الثورة وقادة قحت لم يخرج في قناة الجزيرة ليعبر عن رأيه حينما كان نظام البشير يشد الخناق على اصواتكم؟؟! ألم تكونوا تعلمون أنها قناة إخوانية التوجه؟! لماذا لم يمنعكم توجهها من الظهور على شاشاتها؟؟! الكيزان عقلية وذهنية وسلوك، ويبدو أنها لم تنتهي بعد.

Dr. Asaad Ali Hassan

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