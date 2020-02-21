رشان: مواكب الخميس دعت ليها لجان المقاومة وتجمع المهنيين ،قحت قالت ديل كيزان

عايزين تطلعوا الشارع نظموا صفوفكم وشكلوا قيادة جديدة ،وحددوا اهداف التظاهر ، لانه القمع الجاي ابشع وانكى، والثوار حتى الان هم في نظر الكتل السياسية ادوات لتنفيذ اجندتها، مواكب امس دعت ليها لجان المقاومة وتجمع المهنيين ، ق.ح.ت قالت ديل كيزان ..

وخليكم عارفين انه العقلية بتاعت النظام البائد موجودة جوة عقول ق.ح.ت ، وافتكر التجربة حتى الان اثبتت انه الفرق ما كبير ، حتظل لجان المقاومة اداة في يدهم لو ما البنج فك والناس وعت زيادة، لمن تكتم بنادوكم تحرسوا الافران ، ولمن تطلعوا برة عبايتهم بقولوا ديل كيزان، طبعا كيزان دي تماثل مندسين.

الناس تعرف هي دايرة شنو ذاتها، دايرين تسقطوا النظام الحالي رتبوا روحكم وحددوا اهدافكم ،وقدموا قيادة موحدة لانه مافي كبير على الوطن ،وقحت مافي زول انتخبها ولا فوضها ركبوا فيها سلفقة واستهبال وخم ،اما البحصل هسي ده هرجلة وحتودي لفوضى وتمكين العسكر القاعدين هسي ديل ..

رشان أوشي

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