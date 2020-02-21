التاريخ يعيد نفسه 22/2/2019 خطاب مهم للرئيس السابق عمر البشير واليوم لحمدوك

التاريخ يعيد نفسه

22/2/2019 خطاب مهم للرئيس السابق عمر البشير..

اليوم 22/2/2020 خطاب مهم لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

خطاب البشير يومها صاحبته احداث دراماتيكية… اعلن عنه صلاح قوش للصحفيين وسرب للراي العام معلومات تفيد باعلان البشير عدم رغبته في الترشح لانتخابات 2020 فغضب البشير وتاخر الخطاب بعد ان خضع لمشارط الجرح والتعديل وانتهى باعلان البشير انه على مسافة واحدة من الجميع واختتمه باعلان ولاة عسكريين للولايات.

طلال مدثر



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