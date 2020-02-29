عمرو خالد يوضح 7 أسباب تجعل الفتاة تحسم قرار فسخ الخطوبة

كشف الداعية الدكتور عمرو خالد عن بعض الأسباب التي تجعل البنت تحسم قرار فسخ الخطوبة، منها: بعيد عن الله في أقصى درجات البعد كأن يشرب ولا يصلي وليس لديه استعداد جاد للإصلاح.

وحدد خالد، في فيديو نشره عبر صفحته على “يوتيوب”، 7 أسباب تجعل الفتاة تحسم قرار فسخ الخطوبة، وهي:

1- سوء معاملته لك بشكل واضح يؤكد أنه سيكون شخصا عنيفا بعد الزواج.

2- التحكم المبالغ فيه بكل تفاصيل حياتك.

3- شديد الجفاء ولا يظهر مشاعره لك أو لمن حوله من أهله وأصحابه.

4- غير متحمل للمسؤولية أو ليس له دخل ثابت.

5- بخيل بخلا شديدا.. فالبخل درجات يمكن التعامل مع الدرجات الخفيفة وليس الشديدة.

6- بعيد عن الله في أقصى درجات البعد كأن يشرب ولا يصلي وليس لديه استعداد جاد للإصلاح.

7- هو جيد ولكن أنت لا تشعرين بأي راحة نفسية تجاه خطوة الزواج ودائمة التردد.

مصراوي

شارك الموضوع :



