عمرو خالد يوضح 7 أسباب تجعل الفتاة تحسم قرار فسخ الخطوبة

كشف الداعية الدكتور عمرو خالد عن بعض الأسباب التي تجعل البنت تحسم قرار فسخ الخطوبة، منها: بعيد عن الله في أقصى درجات البعد كأن يشرب ولا يصلي وليس لديه استعداد جاد للإصلاح.
وحدد خالد، في فيديو نشره عبر صفحته على “يوتيوب”، 7 أسباب تجعل الفتاة تحسم قرار فسخ الخطوبة، وهي:
1- سوء معاملته لك بشكل واضح يؤكد أنه سيكون شخصا عنيفا بعد الزواج.
2- التحكم المبالغ فيه بكل تفاصيل حياتك.
3- شديد الجفاء ولا يظهر مشاعره لك أو لمن حوله من أهله وأصحابه.
4- غير متحمل للمسؤولية أو ليس له دخل ثابت.
5- بخيل بخلا شديدا.. فالبخل درجات يمكن التعامل مع الدرجات الخفيفة وليس الشديدة.
6- بعيد عن الله في أقصى درجات البعد كأن يشرب ولا يصلي وليس لديه استعداد جاد للإصلاح.
7- هو جيد ولكن أنت لا تشعرين بأي راحة نفسية تجاه خطوة الزواج ودائمة التردد.
مصراوي