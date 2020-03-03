بالفيديو .. لو تزوج الزاني والزانية تكون حصلت التوبة؟

وردت رسالة إلى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من سيدة تقول: لو تزوج الزاني والزانية تكون حصلت التوبة، وقد أشار بيده على هذا أنه خطأ خطأ خطأ، منوها بأن التوبة شيء والزواج شيء آخر.

وأضاف “الجندي”، خلال إحدى حلقات برنامج “لعلهم يفقهون” المُذاع على فضائية “dmc”، أنه لو زنى رجل بامرأة ثم تزوجا بعد الزنى لا يعد سببا لقبول النوبة، متابعًا: “يطلع حد يقول صلح غلطتك. مفيش حاجة اسمها صلح غلطتك”.

وأكد عضو المجلس الأعلى أنه ليس لزواج الزاني والزانية علاقة بتوبتهما، فالتوبة أمر آخر، مؤضحًا أن هذه الفتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية والشيخ على جمعة وجميع الأئمة.

وأوضح الجندي أن الزنى علاجه التوبة والاستغفار والستر على الذنب والندم على الفعل، ولا يشترط الزواج معلقًا: أن الأمر ليس فيه عاطفة ولا مجال للمزايدات فيه.

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مصراوي

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