شكل العريس لا يعجبها فهل تأثم إذا رفضته لهذا السبب؟

“تقدم لي عريس ممتاز خلقًا ودينًا لكن شكله لا يعجبني فهل يجوز أن أرفضه لهذا السبب أم أن هذا عدم قبول لنعمة الله؟” في أحد مجالس الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، سألته إحدى المتابعات السؤال السابق حول جواز أن ترفض عريسًا لأن شكله لا يعجبها من عدمه، فأجاب جمعة قائلًا إنه من الجائز أن ترفضه مادامت نفسها لا تقبله، لكن هذا ضد الحكمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، “وهذا ما يحدث يمشي من هنا ولا يأتيها عريس مرة أخرى”.

وأكد جمعة أن عدم زواج البنت يسبب أضرارًا مختلفة نفسية واجتماعية وغيرها، أما لو تزوجته لدينه وخلقه فالله سبحانه وتعالى ينزل المحبة بينهما، وروى جمعة أن امرأة ذات جمال تزوجت بضرير دميم فقالوا لها لماذا تزوجته؟ فقالت قرب الوساد وطول السواد، فكان بجوارها طوال النهار والليل فحدثت بينهما الألفة.

مصراوي

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