خالد الجندي يؤكد .. نتيجة صلاة الاستخارة ليست رؤيا في المنام

تلقى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سؤالًا يقول: تقدم لابنتي عريس فصليت استخارة ونمت وجاءني في المنام أننى أؤدي العمرة فهل أذهب للعمرة أم أجهز ابنتي للزواج؟.

قال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك خطأ لدى البعض عندما يصلون صلاة الاستخارة، وهو أنهم يعتقدون أن نتيجة الاستخارة تظهر لهم في المنام، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فالاستخارة نتيجتها أن يكمل الأمر أو ينتهي وليست نتيجة الاستخارة أن أرى شيئا في منامي.

وأضاف الجندي، عبر فيديو نشره عبر قناته على “اليوتيوب” أن هذه القرارات في يد صاحبها لكي يذهب للعمرة أو يجهز ابنته.

ونصح الجندي السائلة قائلاً: من رأيي أن تجهزي ابنتكِ أولى لأن نفقة الأبناء واجب وفرض علينا، أما أداء العمرة فهو سُنة فلا تقدمي السنة على الفريضة فمساعدتكِ لابنتك كأنك أديتي مائة عمرة.

مصراوي

شارك الموضوع :



