عمسيب: ضرب سد النهضة خيار استراتيجي لمصر لا تستطيع أن تتحمل كلفته

من أين تأتي أثيوبيا بهذه القوة لتقول أنها ستقوم بملء بحيرة السد دون أي أتفاق مع مصر والسودان ؟

قرأت بيان وزارة الخزانة الأمريكية و كان واضحآ أن الحكومة الأمريكية ترفض العمل من طرف واحد .. وترفض أن تبدأ أثيوبيا بملء الخزان قبل الوصول لأتفاق .. خصوصآ و أن السودان ومصر أعربتا عن التخوف من عدم أكتمال تقارير السلامة الخاصة بالسد ..

من حق مصر أن تدافع عن مصالحها المائية .. هذا أمر لا شك .. وأعلان جاهزية الجيش المصري هو تهويش لا أعتقد أن مصر ستمضي فيه الي نهاياته .. رغم قناعاتي بأن ضرب السد خيار أستراتيجي لمصر .. خيار لا تستطيع أن تتحمل كلفته ..

عبد الرحمن عمسيب



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