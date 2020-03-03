عمسيب: ضرب سد النهضة خيار استراتيجي لمصر لا تستطيع أن تتحمل كلفته

من أين تأتي أثيوبيا بهذه القوة لتقول أنها ستقوم بملء بحيرة السد دون أي أتفاق مع مصر والسودان ؟
قرأت بيان وزارة الخزانة الأمريكية و كان واضحآ أن الحكومة الأمريكية ترفض العمل من طرف واحد .. وترفض أن تبدأ أثيوبيا بملء الخزان قبل الوصول لأتفاق .. خصوصآ و أن السودان ومصر أعربتا عن التخوف من عدم أكتمال تقارير السلامة الخاصة بالسد ..
من حق مصر أن تدافع عن مصالحها المائية .. هذا أمر لا شك .. وأعلان جاهزية الجيش المصري هو تهويش لا أعتقد أن مصر ستمضي فيه الي نهاياته .. رغم قناعاتي بأن ضرب السد خيار أستراتيجي لمصر .. خيار لا تستطيع أن تتحمل كلفته ..
1 تعليق
مصر في موقف لا تحسد عليه لا تستطيع أن تفعل شيئا تجاه سد النهضة لا هي تستطيع إحتلاله ولا حتي قصفه ولا حتي تمتلك أوراق ضغط لتمارسها ضد اثيوبيا التي مستعده للقتال
.علي المصريين الاختيار أن هم ارادوا تأمين حصتهم في مياه النيل الازرق فعليهم اولا كسب
السودان الي جانبهم وذلك بتنازلهم من حلايب وشلاتين وابي رماد مع تعويض وتنميه
تلك المناطق وترسيم الحدود مع السودان
حتي ترجع العلاقات كما كانت ولا سوف تحذوا بقية الدول في النيل الابيض مثل ما فعلت اثيوبيا الجيش المصري ضعيف ومشتت ومنهك
حتي حرب سيناء التي طال أمدها لم يستطيع أن يحسمها طيلة هذه السنين ناهيك عن الاغراءت التي قدمتها السعوديه لارسال كتيبة الي اليمن
وحتي أموال الامارات في ليبيا لم يستطيع الجيش المصري أن تطاء قدماه في تلك الدول
نسبة للعقيده الدفاعيه وليس الهجوميه التي تدرب عليها فلا زالت أصداء هزائمه في حرب اليمن ايام
عبد الناصر ومع إسرائيل ايام السادات في ذاكرته
السودان هو الدولة الوحيدة التي التي وقفت مع مصر في السراء والضراء وليس الاعراب وذلك
قبل غباء مبارك باحتلاله اراضي سودانيه وتشريد
اهلها الان فقط فهم المصريين وعرفوا قيمة السودان وما زيارة مدير المخابرات المصريه الي السودان هي باعترافهم باهميه السودان وطلب الوقوف معهم ويا ريت أن يجيد السودانيين
استعمال كروت اللعبة وتركيع مصر مثل ما اخطاءت في حق السودان