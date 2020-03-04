يجب ان لا نتساهل مع إطلاق الساسة والمسؤولين للوعود الكاذبة

وعد الوزير مدني بإنهاء أزمة الخبز في ثلاث اسابيع.. مرت الأسابيع ولم يفي الوزير بعهده..

– خرج السيد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك في بيان صحفي مستنكرا اعتداء الشرطة على المتظاهرين في “مليونية رد الجميل” و قال أنه شكل لجنة تحقيق برئاسة النائب العام على أن تفرغ من أعمالها خلال أسبوع.. انتهت المهلة ومرت الأيام ولم يتم توضيح نتائج التحقيق للرأي العام ولا حتى الإعتذار ببيان عن تأخر إعلان نتائج التحقيق وتوضيح أسباب التأخير..! ذات الأمر ينطبق على كافة لجان التحقيق التي تم تشكيلها في العديد من القضايا المختلفة.

– أرجو أن لا نكون سائرين على ذات خطى المخلوع.. نعد ونخلف، نحدث ونكذب، ولا نفي بالتزاماتنا وما قطعناه على أنفسنا من تعهدات..! على المسؤولين التحلي بالمصداقية والدقة في كل ما يصدر عنهم من قول ليرسوا بذلك أدبيات جديدة في الممارسة السياسية.. ومن ناحيتنا نحن كمواطنين وأصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير؛ يجب أن لا نسمح ابدا بالعودة لأدبيات وسلوكيات العهد البائد وان لا نتساهل مع إطلاق الساسة والمسؤولين للوعود الكاذبة. يجب أن نعمل في العهد المدني الديمقراطي الجديد بمبدأ “السياسي أو المسؤول بيمسكوه من لسانه”… عشان ما نلحق أمهات طه.

Dr. Asaad Ali Hassan

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