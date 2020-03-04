أشهرها (ورك الجداد و الزنك طار) .. (حبوب التسمين) .. ما بين التشويه و الموت





تسببت حبوب التسمين التي يتم تداولها بين مجموعات كبيرة من النساء بكثير من الأضرار الصحية الناجمة من استخدامها، إلا أن الغالبية العظمى منهن لا زلن يصررن على استخدامها رغم خطورتها بحثاً عن جسد ممتلئ لأان الغالبية منهن يعتقدن أن الرجال يبحثن عن النساء (السمينات).

لتلك الحبوب مسميات طبية لأنها استخدام كعلاج لأمراض معينة لكن من يقومون ببيعها أطلقوا عليها أسماء غريبة لمزيد من الإقبال عليها،من بينها (الزنك طار،ورك الجداد،كرسي الوزير،٣٠ راكب ،النجمة، الجيران اتخلعوا….إلخ).

(كوكتيل) استطلعت وتناولت عدداً من الحالات التي تسببت تلك الحبوب في دمار حياتهم..وهي التي تضمنها التقرير أدناه.

(١)

اشتكى زوج يقيم في قرية نائية بأحد أقاليم السودان زوجته لعمدة القرية و ذلك بعد أن اكتشف أنها استخدمت حبوب تسمين تغيرت بسببها ملامح وجهها بصورة مشوهة الأمر الذي أزعجه فقرر بأنه لن يعيش معها ما لم تعد لطبيعتها. من جانبه قام عمدة القرية باستدعاء الزوجة ليتبين مدى صحة حديث الزوج فتأكد العمدة أنها بالفعل استخدمت حبوب خاصة بتسمين منطقة الوجه حتى تكون جميلة في نظر زوجها، فطلب منها العمدة إيقاف استخدام تلك الحبوب حتى يتقبلها زوجها مرة أخرى، فما كان من الزوجة إلا و انصاعت لحديث العمدة ولكن رفض الزوج أن تعود للمنزل إلا بعد أن يعود وجهها لطبيعته الأولى، بالفعل قضت الزوجة عدة أسابيع في بيت أهلها و بعد عودة وجهها لطبيعته ذهبت لبيت زوجها.

(٢)

من جانبها أكدت (ف) و هي ربة منزل أن استخدامها لحبوب التسمين كان سبباً في طلاقها من زوجها و ذلك بعد ظهور مياه تحت جلدها، موضحة (كنت أعاني من نحافة شديدة فنصحتني جارتي باستخدام نوع معين من الحبوب لزيادة وزني و بالفعل ظهرت النتيجة سريعاً فلاحظ زوجي الاختلاف و استفسر فأخبرته فطلب مني إيقافها فوراً إلا أنه للأسف بدأت بعض الأعراض المرضية تظهر وتطورت بوجود ماء تحت الجلد وتدهورت صحتي لأتفاجأ بزوجي وهو يرمي علي يمين الطلاق.)

(3)

فاطمة طالبة طب في السنة النهائية تسببت حبوب(ورك الجداد) في عدم إكمال دراستها وذلك بعد أن أصيبت بمرض قضت من خلاله في المستشفى فترة طويلة من الزمن، موضحة لـ(كوكتيل) استخدمت تلك الحبوب لفترة طويلة من الزمن مع علمي بمضارها و لكن بحثاً عن الجمال الذي ينشده الرجل في جسد المرأة وحدثت النتائج العكسية التي كنت أتوقعها و تشوه جسمي وبسببها أجلت دراستي حتى أتعافى تماماً. )

(٤)

من جانبها أكدت الحاجة نور أن الرجال هم السبب في تلك المشاكل لأن الغالبية العظمى منهم يفضلون المرأة الممتلئة في مناطق بعينها، و هو ما حدث مع ابنتي عندما طلب منها خطيبها أن تسمن قبل الزواج و بالفعل تعاطت حبوب (النجمة) و انتفخ جسدها بصورة مشوهة كادت أن تودي بحياتها لولا لطف الله).

(٥)

المهندسة (ولاء) قالت إنها ارتدت النقاب بسبب تشوهات في مؤخرتها بسبب نوع معين من الحبوب خاص التسمين تلك المنطقة، موضحة (تسببت تلك الحبوب في وجود كتل متفرقة غير متساوية تضررت بسببها و اضطررت لترك الحبوب ومقابلة الأطباء و لكن دون فائدة لذلك لجأت لارتداء عباءة كبيرة ونقاب في وجهي حتى لا تقع عيون من أعرفهم على جسدي أنا نادمة تماماً لما حدث.)

(٦)

من جانبهم أكد عدد كبير من الأطباء المختصين خطورة استخدام تلك العقاقير دون استشارة الطبيب المختص لأنها تستخدم لأمراض بعينها وأحياناً تحدث أمراض مزمنة و نتائجها كارثية و لكن نسبة لكثرة استخدامها باتت في متناول الجميع في الأسواق و البوتيكات حتى بعض مراكز التجميل، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الفتيات فارقن الحياة بسبب استخدام تلك الحبوب التي تسبب الفشل الكلوي ومشاكل في التنفس مع وجود مياه تحت الجلد، لذا ننصح الفتيات بعدم استخدامها و إن كان لابد من زيادة الوزن عليهن بالأشياء الطبيعية الآمنة).

تقرير:محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني