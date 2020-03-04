عمسيب: مدنية بتجيب “عواطلية” أوربا .. أفضل منها نظام سيساوي مشابه للجارة مصر

الأهل في السودان متذمرين من القطوعات .. الواحد خجل يقول ليهم العجز بتاع التوليد لهذا العام أكثر من ٦٠٪ .. و لذلك فالتجارة الرابحة للصيف الجاي هي الشمع .. لأنو البيحصل الأن “أعلان” صغير .. الفيلم قدام ..

نحن كده عرفنا ليه الأنقاذ لمن عملت الأنقلاب مافي سوداني طلع رفض الأنقلاب ..

الأحزاب التافهة وعلي رأسها ذات النخبة التافهة هي أكبر خطر علي المدنية في البلد .. ومدنية بتجيب “عواطلية” أوربا .. أفضل منها نظام سيساوي مشابه للجارة مصر ..

المهم ..للتاريخ و عما قريب .. لو راكب في المواصلات قال “مدنية” ممكن يتكفت عادي .. المواطنين براهم .. دون أي حاجة لأي “أمن ” أو “تاتشر ” ..

عبد الرحمن عمسيب



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