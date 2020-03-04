امريكا تحرج وزير الخارجية وتقول: نتيجة للمجهودات الايجابية التي قامت بها “حكومة البشير” تم رفع العقوبات عن السودان 2017

الفيسبوك حصلت فيهو ريمونتادا في موضوع العقوبات .. وتحول الدجاج الي “ملطشة” .. لمن الدجاج القحتي أصبح يتكلم عن “الريمونتادا ” وفقدانه لوسط الملعب الفيسبوكي في المجموعات “الأقفاص” المغلقة ..

عمر قمر ” الدولة ” (وزير الدولة بالخارجيةالسودانية) رسل للخواجات أيميل من النوع اللي لمن تكون طاشي في منحة ولا كورس تقوم ترسله من باب يوجهوك للمكان الصحيح المفترض تراسله ..

الأمريكان ديل طبعآ لمن يقوموا علي “البهدلة ” صعبين .. قالوا للوزير بتاع قحت الجاهل .. انو العقوبات اترفعت اصلا في أكتوبر ٢٠١٧ نتيجة للمجهودات الأيجابية التي قامت بها الحكومة السودانية “حكومة البشير ” في ملف وقف التصعيد في مناطق النزاع والمساعدات الأنسانية .. الخ

وختت ليهو روابط عشان يطلع على وثائق .. ويعدل رأسو .. صراحة كده مرمطوه ..

العقوبات مرفوعة عن السودان منذ ٢٠١٧ .. في الحقيقة الرسالة المنشورة تؤكد ذلك .. لكن شعبنا لا يقرأ ..

‎عبد الرحمن عمسيب‎



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