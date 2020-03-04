مساعٍ مبذولة من بعض أصدقاء النور لإثنائه من الاستقالة من رئاسة تحرير الانتباهة

تقدم الأخ النور أحمد النور رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” باستقالته يوم (الأربعاء) من رئاسة صحيفة “الانتباهة”، تحملاً للمسؤولية الأخلاقية من جراء خطأ جسيم في عمود الحاج العمدة بالصحيفة يوم الجمعة الماضي، ولكن

هنالك مساعٍ مبذولة من بعض أصدقاء النور لإثنائه من الاستقالة في الوقت الراهن، مع تثمين اعترافه بالخطأ وتحمله للمسؤولية الأخلاقية لهذا الخطأ الجسيم، بحُجية أن صاحب الجريدة خارج البلاد، وتقع على النور مسؤلية أخلاقية أخرى، وهي تسليم الأمانة أي “الانتباهة” إلى صاحبها بعد عودته.

وللتذكير، أن كُبريات الصحف الغربية والعربية تقع فيها أخطاء جسام، لكنها تتحمل تبعات تلكم الأخطاء، القانونية والأخلاقية. وهكذا فعلت “الانتباهة” في هذا الموضوع.

امام محمد امام

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