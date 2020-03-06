سمية ابو كشوة.. تخرجت في جامعة الخرطوم ونالت درجتي الماجستير والدكتوراة خدمة يمين وعرق جبين

كل من تشرف بمعرفة السيدة الدكتورة سمية أبو كشوة وزير التعليم العالي السابقة ، ويطالع قرار جامعة السودان بسحب الدكتوراة الفخرية منها ، سيستغرب ويندهش ويستاء ويتألم لهذا القرار الموغل في الغباء وعدم الوفاء .. الغباء لأن دكتورة سمية أكاديمية ومربية قبل أن تكون وزيرة .. تخرجت في جامعة الخرطوم بدرجة الشرف ونالت درجتي الماجستير والدكتوراة خدمة يمين وعرق جبين وشطارة ومهارة وكان ذلك بكندا وكانت الدكتوراة في علم الوراثة ، وعدم الوفاء لأن سمية ليست بحاجة لدكتوراة فخرية ولم تبحث عنها يوما بل إن الدكتوراة الفخرية تتشرف بها .. وهي من أحق القيادات والرموز الوطنية بالتكريم مع أساتذتها وزملائها وأبنائها في سلك التعليم والبحث العلمي والكد الأكاديمي .. هؤلاء الذين إتخذوا هذا القرار “واضح أن هدفهم تكسير شحنة تلج” لمن يطربهم ويسعدهم مثل هذاالقرار .. لكنهم في الحقيقة لن ينالوا إحتراما حقيقيا من أحد .. تقبل الله من دكتورة سمية وحفظها من كل شر وجعل كل هذا السخف والأذى المعنوي في ميزان حسناتها.

Mohammad Tabidi

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