تاريخ الدولار في السودان ..عشان بني كوز ما يطلسوا علينا

دا تاريخ الدولار

عشان بني كوز ما يطلسوا علينا

التاريخ لا ينسى

إهداء لكل المزايدين و المضاربين

سعر الدولار الواحد مقابل الجنيه السوداني

ستينيات القرن الماضي ( عهد عبود ) يساوي 0.29 جنيه سوداني

سبعينيات القرن الماضي ( عهد نميري ) يساوي 0.3 جنيه

1979م ( بداية نهاية نميري و روشتة صندوق النقد الدولي و تخفيض سعر الجنيه ) يساوي 0.34 ج

نميري يقيل محافظ بنك السودان و ستة من المدراء

إستفحال التضخم و انهيار الجنيه

1983م ( تطبيق قوانين سبتمبر ) يساوي 0.5 ج

توقف المعونات الأمريكية

1985م ( قبيل الإنتفاضة بأيام ) يساوي 4.9 ج

1986م ( بداية عهد الاحزاب و سيدي اللمام ) يساوي 2.5 ج

تناحر الأحزاب و تقاسم كعكة السلطة

1988م يساوي 5 ج

1989م ( إنقلاب الإنقاذ ) يساوي 12 ج

تصريح الرائد صلاح كرار رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس قيادة الثورة : ( لو لم نأتي لوصل سعر الدولار إلى 20 جنيه )

1990م ( و بداية البرنامج الاقتصادي الثلاثي بإيعاز من صندوق النقد الدولي ) يساوي 20 جنيه 🤣

1991م يساوي 75 ج

1992م يساوي 132 ج

1993م يساوي 216 ج

1994م يساوي 400 ج

1995م يساوي 578 ج

1996م يساوي 1246 ج

بداية العقوبات الإقتصادية على السودان

1997م يساوي 1576 ج

1998م يساوي 1994 ج

1999م يساوي 2516 ج

نهضة البترول و انشاء المصفى و بداية تصدير البترول

2000م يساوي 2571 ج

2001م يساوي 2587 ج

2002م يساوي 2633 ج

2003م يساوي 2608 ج

2004م يساوي 2582 ج

نيفاشا و إتفاقية السلام

2005م يساوي 2435 ج

2006م يساوي 2171 ج

إستفحال مجازر دارفور

2007م يساوي 2015 ج

2008م يساوي 2058 ج

2009م يساوي 2390 ج

2010م يساوي 2900 ج

الإنفصال و ذهاب اكثر من 75% من ناتج البترول

2011م يساوي 3700 ج

بداية البرنامج الثلاثي ( بإيعاز من مؤتمر صندوق النقد الدولي )

2012م يساوي 5500 ج

2013 يساوي 7200 ج

2014م يساوي 8900 ج

بداية البرنامج الاقتصادي الخماسي

2015م يساوي 10000 ج

2016م يساوي 12000 ج

2017م يساوي 28000 ج

بداية 2018م يساوي 33000 ج

الصدمة

2018م يساوي 70000 كاش 90000 شيك

ثورة ديسمبر المجيدة

2019م يساوي 75000 ج

2020م يساوي 103000 جنيه

الفاخر و الاحتكار

مارس 2020م يساوي 117000 ج

و بعد دة يجيك ود مرة يقول ليك يا حليل بشة

يحلحل عضامك

Ahmed GareebAllah Adlan‎

احترس .. امامك كشة

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