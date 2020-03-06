تاريخ الدولار في السودان ..عشان بني كوز ما يطلسوا علينا

دا تاريخ الدولار
عشان بني كوز ما يطلسوا علينا
التاريخ لا ينسى
إهداء لكل المزايدين و المضاربين
سعر الدولار الواحد مقابل الجنيه السوداني
ستينيات القرن الماضي ( عهد عبود ) يساوي 0.29 جنيه سوداني
سبعينيات القرن الماضي ( عهد نميري ) يساوي 0.3 جنيه
1979م ( بداية نهاية نميري و روشتة صندوق النقد الدولي و تخفيض سعر الجنيه ) يساوي 0.34 ج
نميري يقيل محافظ بنك السودان و ستة من المدراء
إستفحال التضخم و انهيار الجنيه
1983م ( تطبيق قوانين سبتمبر ) يساوي 0.5 ج
توقف المعونات الأمريكية
1985م ( قبيل الإنتفاضة بأيام ) يساوي 4.9 ج
1986م ( بداية عهد الاحزاب و سيدي اللمام ) يساوي 2.5 ج
تناحر الأحزاب و تقاسم كعكة السلطة
1988م يساوي 5 ج
1989م ( إنقلاب الإنقاذ ) يساوي 12 ج
تصريح الرائد صلاح كرار رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس قيادة الثورة : ( لو لم نأتي لوصل سعر الدولار إلى 20 جنيه )
1990م ( و بداية البرنامج الاقتصادي الثلاثي بإيعاز من صندوق النقد الدولي ) يساوي 20 جنيه 🤣
1991م يساوي 75 ج
1992م يساوي 132 ج
1993م يساوي 216 ج
1994م يساوي 400 ج
1995م يساوي 578 ج
1996م يساوي 1246 ج
بداية العقوبات الإقتصادية على السودان
1997م يساوي 1576 ج
1998م يساوي 1994 ج
1999م يساوي 2516 ج
نهضة البترول و انشاء المصفى و بداية تصدير البترول
2000م يساوي 2571 ج
2001م يساوي 2587 ج
2002م يساوي 2633 ج
2003م يساوي 2608 ج
2004م يساوي 2582 ج
نيفاشا و إتفاقية السلام
2005م يساوي 2435 ج
2006م يساوي 2171 ج
إستفحال مجازر دارفور
2007م يساوي 2015 ج
2008م يساوي 2058 ج
2009م يساوي 2390 ج
2010م يساوي 2900 ج
الإنفصال و ذهاب اكثر من 75% من ناتج البترول
2011م يساوي 3700 ج
بداية البرنامج الثلاثي ( بإيعاز من مؤتمر صندوق النقد الدولي )
2012م يساوي 5500 ج
2013 يساوي 7200 ج
2014م يساوي 8900 ج
بداية البرنامج الاقتصادي الخماسي
2015م يساوي 10000 ج
2016م يساوي 12000 ج
2017م يساوي 28000 ج
بداية 2018م يساوي 33000 ج
الصدمة
2018م يساوي 70000 كاش 90000 شيك
ثورة ديسمبر المجيدة
2019م يساوي 75000 ج
2020م يساوي 103000 جنيه
الفاخر و الاحتكار
مارس 2020م يساوي 117000 ج
و بعد دة يجيك ود مرة يقول ليك يا حليل بشة
يحلحل عضامك
Ahmed GareebAllah Adlan
احترس .. امامك كشة