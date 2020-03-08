هل يجوز إخراج أموال بدلا من صيام القضاء في رمضان؟

عبر البث المباشر الخاص بـ”مصراوي” من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الشيخ عبد القادر الطويل -عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز-، يقول: “هل يجوز إخراج أموال عن الأيام القضاء في رمضان بدلا من الصيام؟”.

فأجاب الطويل قائلاً: أنه لا يجوز ولا يجزئ في حقك إلا الصيام لأن إخراج الفدية لم يتعين إلا للمريض بمرض مزمن الذي لا يرجي برؤه.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر خلال البث المباشر لموقع “مصراوي” أنه لو أن الإنسان بصحته لا يجزئ في حقه إلا أن يقضي مكان الأيام التي افطرها في رمضان بأيام مثلها.

واستشهد الطويل بأن السيدة عائشة في بعض الأحيان قد يتأخر معها قضاء الأيام التي عليها من رمضان لاننشغالها إلا أنها كلنت تقضيها في شعبان الذي قبل رمضان.

مصراوي

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