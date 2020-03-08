هل يجوز لصاحب النذر أن يأكل منه هو وعائلته؟

عبر البث المباشر الخاص بـ”مصراوي” من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الشيخ عبد القادر الطويل -عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز-، يقول: لو في نذر وذبح خروفا هل يجوز للوافي أن يأكل منه هو وعائلته؟”.

فأجاب الطويل قائلاً: إن النذر عي اطلاقه يجوز للناذر أن يأكل منه وأن يعطي أقاربه وأن يعطي للفقراء.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر خلال البث المباشر لموقع “مصراوي” أنه من السنة والمستحب في ذلك أن يجعل نصيب الفقراء أكبر لأنه هو الغرض الأساسي.

وأوضح الطويل أنه إذا حدد الانسان حين نذره وقال نذرت أن اذبح هذا الخروف ولا آكل منه، فهنا يجب عليه أن يلتزم بما قاله، ولكن على الإطلاق يجوز له أن يأكل ويطعم ويتصدق.

مصراوي

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