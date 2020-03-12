كل مسببات السقوط للمجلس السيادي ومجلس الوزراء اكتملت في السودان

تسقط بس

أعتقد بأن كل مسببات السقوط للمجلس السيادي ومجلس الوزراء أكتملت في السودان.

البرهان ، حميدتي ، حمدوك ، قحت … انتو شركاء في إعلان الحرية والتغيير ،،، إذا مفتكرين يا المكون العسكري انكم معصومين من السقوط مع المكون المدني تبقوا غلطانين اقل شيء بترجعوا ثكناتكم الما عايزين ترجعوا ليها.

أو ستكونوا خارج المؤسسة العسكرية بظهور قيادة عسكرية جديدة تستجيب لضغط الشارع العام الذي سيخرج عاجلا غير آجل لإسقاط الحكومة.

التغيير القادم سيكون اقوي من السابق أما يتقبله الجميع بصدر رحب أو سيكون هنالك إنقلاب عسكري عنيف يحسم كل الأمور.

اللهم هل بلغت اللهم أشهد.

Muhammad Alsir

شارك الموضوع :



