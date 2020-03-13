كلمة حق :

عندما أردت قضاء شهر العسل ذهبت الى مصر

وعندما أردت علاج زوجتي ذهبت الى مصر

وعندما أردت علاج ابنتي ذهبت الى مصر

وعندما أردت انشاء مشروع خاص ذهبت الى مصر

وعندما اردت تنظيم مؤتمرات ذهبت الي مصر

وعندما اردت التدريب ذهبت الى مصر

وصديقي الذي اقيم معه الان في السعودية مصري

وكنت دوما يتم معاملتي كالمواطن المصري في السياحة والعلاج والتعليم والصحة وانا داخل مصر معزز مكرم ولم اشعر يوما بالاهانة ولا التنمر ولا الاساءة …..

لا تحكموا علي الشعب المصري بتعليقات بعض المتنمرين في السوشيال ميديا….

البلد الوحيدة المفتوحة لينا كسودانيين هي مصر وكل المستفيدين من الصراع دة كدول ما بتسمح لينا ندخل اصلا وعايزين يقفلوا المنفذ الوحيد ودة شغل فيهو جانب كبير سياسي وديني وايدولوجي وجزء من مخطط كبير لتكوين فكرة اسرائيل الكبرى من باب فرق تسد.

حديثي هذا عن التنمر والاساءة وليس عن اغلاق الحدود فذلك شأن طبي واحتراز قانوني

هناك جهات مستفيدة من الصراع السوداني المصري

اللهم ألف بين القلوب فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا

عمر محمد نور

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