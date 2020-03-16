الناشط أكرم يحسب الوزارة عبارة عن نزهة وشو مؤتمرات وتيشيرت وشنطة ظهر!

(الناشط أكرم) فلاحتو فقط في النفخ بالمؤتمرات الصحفية وإطلاق انجازات كذوبة ووعود في الهواء، وما أن تنقضي مؤتمراته وإلا يذهب ليخلد في النوم يظن أنه بتضليل الرأي العام قد أدى ما عليه وكُتب عندهم من ” المنجزين “!

أول من كشف زيفه ونفخته هذه مدير الوبائيات بوزارة الصحة الإتحادية د. بابكر المقبول، الذي صرح علناً بالأمس بأن لا نحتمل ظهور أكثر من عشر حالات ” كورونا” !

مُقراً بأن النظام الصحي في السودان لا يحتمل ظهور حالات كثيرة من المرض وان التجهيزات لاتحتمل غير استقبال ١٠ حالات فقط، مضيفاً في تصريحات إعلامية ” إن ظهرت ( ٥٠) حالة مثلًا يصبح الوضع صعبًا”!

ثاني فضيحة لفشله ماحدث اليوم بعد وصول (7) بصات من المواطنين العالقين بمعبر أرقين إلى الخرطوم، تلفتت الجهات يمنة ويسرى فلم تجد مكاناً تستقبلهم فيه غير أرض المعسكرات “سوبا”، وكانهم سيخوضون مباراة في كرة القدم!

والعجيب رغم نفخ الرجل في المؤتمرات الصحفية، وصياحه الذي صدع رؤوس الناس، ان وصول هذه البصات اليوم أحدث ربكة في وزاراته لجهة أنها لا تملك أماكن للحجر الصحي بحسب تصريح مصدر من وزارته نفسها.

من جانبه قال أحد المواطنين الذين تم استقبالهم بسوبا إنه لا توجد تجهيزات حجر صحي، مضيفاً أن القادمين مختلطين بالمواطنين بالمكان فيما ذهب بعضهم لذويه قبل الوصول للخرطوم.

الناشط أكرم يحسب الوزارة عبارة عن نزهة و شو مؤتمرات وتيشيرت وشنطة ظهر!

#يا_أهل_السودان_لو_اتكلتم_على_صحة_أكرم_قيامتكم_ربطت

ابومهند العيسابي

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