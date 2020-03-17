قال: الناشط أكرم منتظر لجان الأحياء تحضر لخميس “بل الكورونا” .. وبعدها طوالي مؤتمر صحفي من نوع أبو كديس

قلت متعجبا: لماذا لم يتهم الناشط أكرم الدولة العميقة بنشر الكورونا في البلاد وحتى البلاد المجاورة ضمن خطة شيطانية كيزانية؟!

• قال: السبب أن الناشط كان يعتبرها (صغيرونة وح نقدر عليها .. نحن قدرنا على البشير ..شنو كرونا وكريسيدا)!

• قلت: طيب والآن بتفتكر شايفها كيف؟!!

• قال: لا، الموضوع مختلف .. بقت كبيرة خالص ..حالة طوارىء ومعاها حجر صحي وقفيل مدارس وجامعات وفحوصات وعدم تجمعات وطيارات ما تجي وطيارات ما تقوم وحدود مقفولة وكلام كتير!

• قلت: طيب والناشط الوزير منتظر شنو؟!

قال: منتظر لجان الأحياء تحضر لخميس “بل الكورونا” .. وبعدها طوالي مؤتمر صحفي من نوع أبو كديس وعلى طول اتهام للدولة العميقة .. يعني الدولة العميقة باقي عليها الكورونا بس .. البنزين والجازولين والكهرباء والرغيف والمواصلات والنظافة واغتيال حمدوك والفاخر وشهداء القيادة العامة!

• قلت: بالمناسبة، ووين لجنة تحقيق الفاخر ولجنة اغتيال حمدوك ونتائج لجنة تحقيق مظاهرات رد الجميل ولجنة نبيل أديب عن شهداء القيادة ولجنة ولجنة ولجنة؟!

قال: واضح من أسئلتك أنك كوز مندس ودولة عميقة!

● الطاهر التوم ●

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