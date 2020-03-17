التطبيع مع إسرائيل .. شريان حياة الانتقالية

تسبب اجتماع الشهر الماضي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المجلس السيادي الانتقالي الجنرال عبد الفتاح البرهان، الكثير من الجدل حول التطبيع المفترض للعلاقات بين البلدين. فكلا الرجلين في موقف معقد، ذلك أن نتنياهو يواجه تعقيدات في الشؤون القانونية، وهو يقود حملة انتخابية ثالثة هذا العام، في حين أن البرهان الحاكم العسكري ورئيس مجلس السيادة السوداني – يكافح من أجل الابتعاد عن نظام عمر البشير الذي انتهى حكمه الاستبدادي لمدة 30 عامًا في أبريل الماضي. كما أن الرجلين يمثلان بلدين كانت علاقاتهما التاريخية محفوفة بالتوتر والعداء بالرغم من التعاون السري وجهود التقارب.

اجترار دبلوماسي

وتقول صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: تشترك إسرائيل في الموقف الأخير ضد إيران، وبالتالي قدمت للسودان بعض الدعم في واشنطن، مما أدى إلى رفع الولايات المتحدة لمعظم العقوبات الاقتصادية والتجارية على السودان في أكتوبر 2017. ومع ذلك يبقى السودان على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية الراعاية للإرهاب، من بين العقوبات الأخرى، هذا يجعل من الصعب على السودان الحصول على ميزانيات المساعدات، والتي تعتبرها السلطات ضرورية لنجاح الفترة الانتقالية.

وتضيف: بينما يرى الكثير من السودانيين أن احترار العلاقات مع إسرائيل فرصة للبقاء الاقتصادي، يسلط آخرون الضوء على مشكلة خضوع البلد للمصالح الاقتصادية والسياسية للجيران العرب المؤثرين وإسرائيل والولايات المتحدة خاصةً في الوقت الذي تعاني فيه من ضائقة مالية ووضع دبلوماسي معقد.

وعلى الرغم من المعارضة الواضحة في بعض الأوساط للتطبيع مع إسرائيل، فإن مصالح القوى الأجنبية قد تجبر السودان على الاستمرار في هذا الطريق. ومع ذلك، في هذه العملية، يمكن أن يصبح طالبو اللجوء السودانيون في إسرائيل جسرًا إنسانيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وله أيضًا إمكانات تجارية واقتصادية، إذ تمتلك هذه المجموعة المعرفة والمهارات اللازمة لتفريغ الأفكار المسبقة عن السودان، وتوفير سياق أكثر استنارة لخطاب التطبيع.

ربح إستراتيجي

ومع ذلك، على الرغم من درجة الاندماج والتعايش، تظل الحقيقة هي أن واقع الحياة لطالبي اللجوء في إسرائيل تم تعريفه من خلال العنصرية في البلاد تجاه غير اليهود بشكل عام، والمجتمعات الأفريقية بشكل خاص، مما لا يثير الدهشة، كانت هناك تكهنات بشأن احتمال ترحيل طالبي اللجوء السودانيين في إسرائيل إلى السودان تحت رعاية “التطبيع” بين البلدين.

وتعتبر هذه القضية بمثابة تذكير للحكومة الإسرائيلية بأن حكام السودان لا يمثلون البلد بأكمله، وأنهم أكثر من مجرد ربح استراتيجي. يبقى أن نرى كيف ستتعامل إسرائيل مع مواطني الدولة التي ترغب في الشراكة معها، عندما يكون هؤلاء المواطنون داخل حدودها.

ويواجه السودان حاليًا فترة انتقالية صعبة. إذ أن الناس الذين خرجوا إلى الشوارع بشكل جماعي للإطاحة بنظام البشير، وأولئك الذين ساندوا الثورة من الشتات، ممتلئين بالأمل والقلق بشأن آفاق المؤسسات الانتقالية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ​​والاقتصادي، وحتى الحكم الديمقراطي، إلى السودان. في ظل هذه الظروف، تقدم إسرائيل للسودان شريان حياة من كارثة اقتصادية تخشاها كثيرًا. ولذلك مثّل اللقاء بين نتنياهو والبرهان الخطوة الأكثر شهرة حتى الآن بين قادة البلدين، بسبب اقتراحه للتقارب.

تحالف المحيط

لطالما اعتبرت إسرائيل السودان (دولة معادية)، وفي الوقت نفسه تعتبره هدفًا محتملًا في “تحالف المحيط” – وهي سياسة سعت إسرائيل من خلالها في عقودها الأولى لإيجاد شركاء من الشرق الأوسط وأفريقيا لتحقيق المصالح السياسية والأمنية.

وفي خمسينيات القرن الماضي، عشية استقلال السودان، بذلت إسرائيل وحزب الأمة السوداني محاولات متبادلة لإنشاء تحالف من أجل كبح نفوذ مصر في السودان والشرق الأوسط. ومنذ منتصف الستينيات، أغلقت الحكومة الإسرائيلية الطريق إلى الخرطوم وسط الوضع السياسي الهش في السودان، بينما دعمت في الوقت نفسه حركات تحرير جنوب السودان خلال الفترة نفسها، عرف النظام في الخرطوم نفسه بشكل متزايد بالإسلام السياسي، وطور علاقات حميمة مع إيران بعد ثورة 1979 ومع حركات مثل حماس وحزب الله. على هذه الخلفية، قادت إسرائيل عدة غارات جوية على السودان في السنوات الأخيرة، بهدف إحباط إنتاج الذخائر وشحناتها إلى قطاع غزة.

خطر ديمغرافي

على مدار العقد الماضي ، كان ينظر إلى السودان في إسرائيل على أنه البلد الأصلي لآلاف من طالبي اللجوء، ومعظمهم من الجماعات والمناطق المهمشة التي تتعارض مع نظام الخرطوم. لقد أصبح هؤلاء الأشخاص، إلى جانب جماعات اللاجئين الأفارقة الأخرى، أداة سياسية وقضية ملحة بين الجمهور الإسرائيلي. وتُستخدم الحجج الشائعة المتعلقة بكراهية الأجانب حول الوظائف والجرائم وما يسمى بـ “اليسار العالمي” جنبًا إلى جنب مع حجة إسرائيلية فريدة من نوعها ضد المهاجرين: كون هؤلاء المهاجرين من غير اليهود، فإنهم يشكلون “خطرًا” على الأغلبية الديموغرافية اليهودية. وعلى الرغم من تعزيز صورة السودان كدكتاتورية عنيفة بين الإسرائيليين، إلا أنها لم تترجم دائمًا إلى تسامح أكبر مع طالبي اللجوء السودانيين.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة الصيحة

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