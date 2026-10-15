استراتيجية مصر.. تعزيز الشراكات بإفريقيا

رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري الدكتور شريف مصطفى الجبلي:

– دور مصر في إفريقيا بدأ باستعادة قوته من لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014

– مصر تعمل على استعادة نفوذها داخل الاتحاد الإفريقي

– فترة ابتعاد مصر عن القارة الإفريقية أثّرت في حضورها السياسي داخل الاتحاد الإفريقي

– القاهرة تستعيد دورها تدريجيا في إفريقيا من خلال الزيارات المتبادلة والتواصل مع القادة والمسؤولين الأفارقة

– وجود مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا قد يؤ

ثر بمواقفه من القضايا التي تكون إثيوبيا طرفًا فيها كبياناته المتعلقة بالخلافات المصرية الإثيوبية وملف سد النهضة

– القرن الإفريقي يمثل منطقة حيوية للأمن القومي المصري

– منطقة القرن الإفريقي مهمة لمصر بسبب ارتباطها بأمن قناة السويس ومضيق باب المندب والممرات البحرية، فضلا عن الأمن المائي المصري والتوترات بين إثيوبيا والصومال وإريتريا

– القمة الرباعية بين مصر وإريتريا والصومال والسودان تمثل خطوة مهمة لتقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن التحديات الإقليمية في القرن الإفريقي

– الاتهامات الإثيوبية لمصر بالتدخل في شؤونها الداخلية تهدف إلى تحويل الأنظار عن أزمة سد النهضة

– التوتر في القرن الإفريقي قد يتطور إلى مواجهات إقليمية إذا غابت التسويات

– هناك ضرورة للتنسيق بين الدول المعنية والبحث عن توافقات سياسية مع تجنب انخراط مصر في حرب إقليمية

– المشكلة الأساسية بين مصر وإثيوبيا تتمثل في الخلاف المباشر بين البلدين بشأن إدارة مياه النيل

– مصر لا تعارض التنمية في دول حوض النيل لكنها تتمسك بحماية أمنها المائي

– الحرب في السودان تمثل مصدر قلق مباشر للأمن القومي المصري

– مصر تدعم السلطة السودانية الشرعية وقوات الدعم السريع عبارة عن ميليشيات

– إثيوبيا تلعب دورا سلبيا في الأزمة السودانية من خلال دعم قوات الدعم السريع

– روسيا تستطيع المساهمة في التنمية بإفريقيا

– نرحب بأي وساطة روسية أو مبادرة إيجابية تساعد في حل أزمة سد النهضة

روسيا اليوم