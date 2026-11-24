كشفت القناة السابعة الإسرائيلية تفاصيل جديدة عن حالة القلق للقيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل قبيل زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات إلى القدس في نوفمبر 1977.

مشيرة إلى أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين اشتبهوا في احتمال أن تكون الزيارة غطاءً لخدعة عسكرية مصرية.

واستعادت القناة، بمناسبة الذكرى الـ49 للزيارة التاريخية، كواليس الاستعدادات الأمنية والسياسية التي أحاطت بها، نقلًا عن العقيد المتقاعد جدعون ميتشنيك، الباحث في شؤون التراث العسكري، الذي كشف تفاصيل التحركات السرية والاتصالات التي سبقت إعلان السادات استعداده لزيارة إسرائيل.

تحركات سرية عبر المغرب

بحسب رواية ميتشنيك، بدأت الاتصالات السرية قبل وصول مناحيم بيغن إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إذ توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين إلى المغرب للقاء الملك وبحث سبل التوصل إلى سلام مع مصر، متخفيًا بشعر مستعار بني ونظارة وشارب.

وبعد ذلك بعام، زار وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان المغرب مرتين للغرض نفسه، متخفيًا أيضًا، رغم صعوبة إخفاء عينه التي كان يغطيها بضمادة طبية، وفق رواية القناة.

وأشار ميتشنيك إلى أن التحرك الذي قاده بيغن لاحقًا جرى بعيدًا عن علم وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية آنذاك شلومو غازيت، موضحًا أن رئيس الوزراء كلف رئيس الموساد إسحاق حوفي، المعروف بلقب “حاكيه”، بمهام عدة، من بينها تمهيد الطريق لتحقيق السلام مع مصر.

واستفاد الموساد، وفق الرواية، من علاقات إسرائيل القائمة مع المغرب والاتصالات السابقة التي أجراها رابين مع الملك المغربي.

وأضاف ميتشنيك أن حوفي التقى العاهل المغربي، ثم توجه ديان إلى المغرب في سبتمبر، حيث نقل إليه رغبة بيغن في تحقيق السلام مع مصر. وانتقلت الرسالة إلى السادات، الذي أبدى ردًا إيجابيًا خلال أيام، قبل أن يعود ديان إلى المغرب متخفيًا ويلتقي نائب رئيس الوزراء المصري، أحد المقربين من الرئيس الراحل.

وأشار إلى أن اللقاء شهد محادثات بشأن السلام، مع وجود رواية تفيد بأن ديان تعهد خلاله بالانسحاب من شبه جزيرة سيناء.

مخاوف إسرائيلية من خدعة عسكرية

وفي 9 نوفمبر 1977، أعلن السادات خلال خطاب أمام مجلس الشعب المصري استعداده للتوجه إلى القدس وإلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي. ورحب بيغن بالمبادرة، وتحدد موعد الزيارة في 19 نوفمبر من العام نفسه.

لكن الإعلان لم ينهِ المخاوف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية؛ إذ قال ميتشنيك إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومو غازيت أعرب عن شكوكه في احتمال أن تكون المبادرة المصرية جزءًا من عملية خداع.

ووفق القناة، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي آنذاك، خلال مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، من احتمال أن تكون الزيارة خدعة مصرية، وهو ما أثار غضب وزير الدفاع عيزر وايزمان، الذي انتقد تصريحاته بشدة.

وزادت المخاوف في 18 نوفمبر، قبل يوم واحد من وصول السادات، بعدما رصدت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مؤشرات على تحركات واستعدادات غير اعتيادية للقوات المصرية على الضفة الشرقية لقناة السويس.

وقال ميتشنيك إن المعلومات عُرضت على رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء، ما دفع بيغن إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف.

وبحسب روايته، أوصى نائب رئيس الوزراء يغال يادين باستدعاء قوات الاحتياط، مستندًا إلى دروس حرب أكتوبر 1973، في حين كان وزير الدفاع غائبًا عن الاجتماع بسبب تعرضه لحادث سير.

لكن بيغن رفض التوصية، إذ كان مقتنعًا بأن السادات يتجه إلى إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق سلام، وليس شن حرب.

الشكوك استمرت حتى بعد وصول السادات

وصل السادات إلى إسرائيل في 19 نوفمبر 1977 وسط أجواء من الترقب والانفعال، إلا أن المخاوف داخل هيئة الأركان الإسرائيلية لم تنتهِ بوصوله.

وذكرت القناة أن قيادة الأركان عقدت اجتماعًا بالتزامن مع مراسم استقبال الرئيس المصري، لمناقشة ما إذا كانت القاهرة تتجه بالفعل نحو السلام أم أن الزيارة لا تزال جزءًا من خدعة عسكرية محتملة.

وكان اللواء رفائيل إيتان، المعروف بلقب “رافول”، من بين المسؤولين العسكريين الذين أبدوا ثقة في نوايا السادات، مؤكدًا تصديقه لرغبته في تحقيق السلام.

من زيارة القدس إلى معاهدة السلام

وتعد زيارة السادات إلى القدس في 19 نوفمبر 1977 محطة بارزة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، إذ جاءت بعد حرب أكتوبر 1973، ومهدت لتحول كبير في مسار العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وألقى الرئيس المصري خطابًا تاريخيًا أمام الكنيست، أعلن فيه استعداد مصر للعمل من أجل إنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية تحقق السلام في المنطقة.

وأعقبت الزيارة مفاوضات مكثفة برعاية أمريكية، أسفرت عن توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد في سبتمبر 1978، ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979، لتصبح مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + القناة السابعة الإسرائيلية.