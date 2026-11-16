كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في تحقيق استقصائي موسع نُشر بالتزامن مع الذكرى الأربعين لأسر الطيار الإسرائيلي رون أراد، عن تفاصيل جديدة وغير مسبوقة بشأن العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية التي استهدفت مسئولين عسكريين إيرانيين، في إطار محاولات تل أبيب الكشف عن مصيره، مشيرة إلى أن الموساد اختطف جنرالين إيرانيين خلال العقدين الماضيين، واستجوبهما بشأن معلومات محتملة تتعلق باختفائه.

وبحسب التحقيق، فإن أحد الجنرالين، وهو علي رضا عسكري، الذي اختفى في إسطنبول عام 2006، تعرض للاختطاف على يد عملاء الموساد، قبل نقله إلى مكان احتجاز على متن يخت، حيث خضع للاستجواب لعدة أسابيع بشأن علاقته المحتملة بملف رون أراد، دون التوصل إلى معلومات حاسمة.

ونقل التحقيق عن مسئول أمريكي سابق قوله إن الموساد قتله لاحقًا وألقى بجثمانه في البحر الأسود.

أما الجنرال الإيراني الآخر، عبد الله صابري، فقد اختطفه عملاء الموساد في دمشق عام 2021، خلال ممارسته رياضة الجري بالقرب من منزله، بعدما تنكر منفذو العملية في هيئة عمال نقل يحملون صندوقًا كرتونيًا كبيرًا مخصصًا لنقل الثلاجات، واستخدموه للإيقاع به ونقله من المكان.

وأشار التحقيق إلى أن صابري نُقل إلى مكان احتجاز وخضع لاستجواب مطول تركز بصورة أساسية على مصير رون أراد، قبل أن يتركه عناصر الموساد لاحقًا في أحد شوارع مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، مع مبلغ من المال ورقم هاتف السفارة الإيرانية، حتى يتمكن من التواصل معها لترتيب عودته.

لبنان في صدارة فرضيات اختفاء رون أراد

وفي تطور لافت، أشار التحقيق إلى أن التقييم الاستخباراتي الإسرائيلي الحالي يرجح أن رون أراد لم يُنقل إلى إيران، وأن اختفاءه ووفاته يرتبطان بلبنان، وتحديدًا بقرية النبي شيت، التي كان آخر مكان معروف لوجوده فيها.

واستند هذا التقييم إلى مراجعة معلومات استخباراتية جُمعت على مدار سنوات، فضلًا عن نتائج التحقيقات التي أجرتها أطراف إيرانية وحزب الله بشأن مصيره، والتي خلصت، وفقًا لما أورده التحقيق، إلى أنه توفي عام 1988 في قرية النبي شيت، حيث يُعتقد أنه دُفن هناك أو في محيطها.

وكشف التحقيق أن ثلاثة مسئولين إيرانيين سابقين اطلعوا على تقرير سري أعدته إيران بالتعاون مع حزب الله، وتضمن نتائج عمليات البحث عن أراد، وأشار إلى وفاته في لبنان. كما بذلت طهران جهودًا لنقل نتائج التقرير إلى ألمانيا، في محاولة لإثبات تعاونها في الكشف عن مصيره، حتى إن الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني أرسل أحد أبنائه لتسليم المعلومات إلى جهاز الاستخبارات الألماني.

ورغم ذلك، لم تقتنع إسرائيل آنذاك بالرواية الإيرانية، بل اعتبرت أن مشاركة ضباط إيرانيين في عمليات البحث قد تكون مؤشرًا على وجود صلة لطهران باختفاء الطيار الإسرائيلي.

فرضية التورط الإيراني تحت المراجعة

وأوضح التحقيق أن فرضية احتجاز إيران لرون أراد اكتسبت زخمًا منذ عام 1992، عقب ادعاءات طبيب إيراني بأنه عالج الطيار في لبنان وطهران، وهي معلومات اعتمد عليها الموساد في بناء جزء مهم من تصوره بشأن القضية.

كما أسهمت إفادات مصطفى ديراني، المسئول الأمني في حركة أمل، الذي اختطفته إسرائيل من لبنان عام 1994، في تعزيز هذه الفرضية، بعدما تحدث عن احتمال نقل أراد إلى إيران على يد الحرس الثوري.

لكن مسئولين وخبراء استخباراتيين سابقين شككوا لاحقًا في صحة هذه الروايات، معتبرين أن الأدلة التي استندت إليها إسرائيل كانت مجزأة وغير حاسمة، وأن التقديرات الاستخباراتية تأثرت بما يُعرف بتحيز التأكيد، أي الميل إلى البحث عن المعلومات التي تدعم فرضية مسبقة.

ونقل التحقيق عن مسئولين إيرانيين سابقين تأكيدهم أن طهران لم تكن طرفا في اختفاء أراد، وأن القضية ارتبطت بلبنان منذ بدايتها، فيما أشار مسؤولون إسرائيليون سابقون إلى أن الاعتقاد بتورط إيران استمر لسنوات رغم غياب أدلة قاطعة تثبته.

عملية اختطاف الجنرال الإيراني غيرت مسار التحقيق

ومن بين أبرز ما كشفه التحقيق، أن اختطاف الجنرال عبد الله صابري عام 2021، رغم عدم حصول الموساد على معلومات تؤكد وجود أراد في إيران أو لدى حزب الله، ساهم في إعادة تقييم الرواية الاستخباراتية الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الموساد السابق ديفيد برنياع خلص، بعد فشل العملية في تقديم معلومات تدعم الفرضية الإيرانية، إلى ضرورة مراجعة المعلومات التي جُمعت على مدار عقود بشأن القضية، ووجّه بالتخلي عن التقديرات السابقة التي لم تعد تستند إلى أدلة موثوقة.

كما أشار التحقيق إلى أن المقدم الإسرائيلي السابق آفي كالو، الذي تولى مسئولية ملف الأسرى والمفقودين في شعبة الاستخبارات العسكرية، كان قد قدم عام 2016 تقريرًا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعا فيه إلى إعادة النظر في فرضية نقل أراد إلى إيران، وتركيز عمليات البحث على لبنان.

إسرائيل تعود إلى قرية النبي شيت

وفي إطار التحول الجديد في مسار البحث، عادت إسرائيل إلى التركيز على قرية النبي شيت اللبنانية، باعتبارها الموقع الأكثر ارتباطًا بالمعطيات المتاحة بشأن اختفاء الطيار.

وذكر التحقيق أن إسرائيل نفذت عملية في القرية خلال مارس الماضي، بعد اختطاف أحمد شكر، المسئول الأمني اللبناني السابق الذي يُعتقد أنه كان على صلة بالجهات التي تولت حراسة رون أراد خلال فترة احتجازه.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية أجرت عمليات حفر في مواقع عدة، من بينها مقبرة بالقرية، بحثًا عن رفات الطيار، لكنها لم تعثر، حتى الآن، على أدلة تؤكد العثور على جثمانه.

ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية التي نقلتها الصحيفة، فإن أحد السيناريوهات المطروحة حاليًا يرجح أن أراد أُعدم انتقامًا لمقتل شقيق أحمد شكر خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية عام 1988، إلا أن هذه الفرضية لم تُحسم، كما نفت عائلة شكر وجود صلة له باختفاء الطيار.

واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن مسار البحث عن رون أراد يشهد تحولًا مهمًا بعد عقود من التركيز على إيران، إذ باتت إسرائيل توجه اهتمامها بصورة أكبر إلى لبنان، ولا سيما قرية النبي شيت، في محاولة للوصول إلى إجابة نهائية بشأن مصير الطيار الذي اختفى منذ عام 1986.

صدى البلد