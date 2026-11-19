أكد مستشار وزير التموين السابق في مصر نعماني نصر، أن غرق سفينة شحن محملة بنحو 3 آلاف طن من القمح الروماني أثناء توجهها إلى مصر، لن يؤثر على منظومة تدبير احتياجات السوق المحلية.

وأوضح نعماني، في تصريحات خاصة لصحيفة “المال”، أن الشحنة لا تمثل كمية مؤثرة مقارنة باحتياجات مصر من القمح، مشيرًا إلى أن تداعيات الحادث ترتبط بصورة أكبر بسلامة حركة التجارة والشحن في منطقة البحر الأسود، وما قد يثيره من مخاوف بشأن العقود الجديدة وعمليات الاستيراد.

مخاوف بشأن سلامة الشحن في البحر الأسود

وأشار مستشار وزير التموين السابق إلى أن غرق السفينة لا يمثل تأثيرًا مباشرًا على السوق المصرية، لكنه قد يثير بعض التحفظات لدى المتعاملين بشأن مخاطر الشحن والتوريد عبر البحر الأسود، خاصة في ظل أهمية المنطقة لحركة تجارة الحبوب.

عقود CIF تحدد آلية التعويض عن الشحنات الغارقة

وحول كيفية التعامل مع حوادث غرق السفن المحملة بكميات أكبر من القمح، وما إذا كان يحق للمشتري المطالبة بشحنة بديلة أو يتحمل خسارتها، أوضح نعماني أن تحديد المسؤوليات وآلية التعويض يتوقف على طبيعة العقد المبرم بين البائع والمشتري، وشروط التأمين وتغطية المخاطر الواردة فيه.

وأضاف أن العقود المبرمة وفق نظام “CIF”، الذي يشمل التكلفة والتأمين والشحن، تتيح الرجوع إلى التغطية التأمينية المحددة في العقد لتحديد قيمة التعويض المستحق عن الشحنة المتضررة.

المصدر: روسيا اليوم (RT) صحيفة “المال”