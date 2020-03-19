هل تصح صلاة الفرض مرتين بنية قضاء الفوائت ؟.. الإفتاء ترد

كنت مقصر فى الصلاة فى فترة الشباب والان اصلى الفرض مرتين فهل هذا يصح ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: نعم، يصح أن تصلى الفرض مرتين وثلاث مرات وأكثر بنية قضاء ما عليك من صلوات فائتة.

وأشار إلى أن من كان عليه صلوات فائتة عليه أن يقضيها بأن يصلى الظهر الحالى ويصلى ما عليها من ظهر من فوائت، فهذا هو المطلوب من الإنسان لأن هذه الصلوات تعتبر دينا فى رقبته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((دين الله احق ان يقضى)).

حكم قضاء الصلوات الفائتة مع النوافل .. أمين الإفتاء يجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها لأنها تعتبر دينا فى رقبته عليه أن يقضيه.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «انتظمت فى صلاتى مؤخرا فماذا أفعل فيما فاتنى؟ هل أواظب على السُنة أم أصلي الفرض بفرضين؟»، أن من فاته صيام أو زكاة أو قضاء صلاة وتاب فهذا يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه المطالبة فلكٍ أن تصلى السُنة أو النوافل ولكن عندما لا يكن عليك فرائض فائتة فأدى ما عليك ثم تنفلي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحق أن يقضى).

وأشار إلى أنه يجب على الإنسان قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب بأن يصلى الصلاة الحاضرة أولًا ثم الفائتة.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن هناك 3 اوقات يكره فيها الصلاة، وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.

وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟»، أن أوقات التي يكره فيها أداء الصلوات ثلاثة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالًا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

واشار المفتي السابق، إلى أنه ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وتابع: إنه اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.

ثلاث اوقات يكره فيها الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هناك 3 اوقات يكره فيها الصلاة وهم وقت طلوع الشمس، ووقت استواء الشمس في كبد السماء قبل الزوال، وعند ميلان الشمس للغروب وقربها من حصوله ، وأشار إلى أنه ثبت النهي عن صلاة النافلة في هذه الأوقات.

هل يجوز قضاء النوافل و الفوائت من الصلاة في أوقات الكراهة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.

وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال “ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟”، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.

وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».

ويُشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.

صدى البلد

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