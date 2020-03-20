الأرصاد: ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة بمعظم أجزاء البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 المقبلة أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في الارتفاع التدريجي في معظم اجزاء البلاد مع طقس مشمس طول اليوم.

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت 38 درجة مئوية بمدينة كادقلي وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت 13 درجة مئوية وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 33 درجة وأدناها 20 درجة مئوية.

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة.

سونا

شارك الموضوع :



