ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام .. الإفتاء تجيب

حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى لدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن قراءة الفاتحة واجبة عند بعض الفقهاء منهم الشافعية، وعند الحنفية فاتحة الإمام تكفي، والأولى في هذه الحالة بالخروج من الخلاف بقراءتها بعد الإمام، وإن لم نستطع فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها.

حكم عدم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ذهب الانسان ليصلي فى المسجد، ولم يلحق الإمام في قراءة الفاتحة فهناك اختلاف في المذاهب حول هذه المسألة، حيث هناك من يقول إن قراءة الفاتحة ليست شرطًا للمأموم فى الصلاة، بينما هناك من يرى أن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام عليه قراءتها سريعًا.

وأضاف عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء عبر البث المباشر قائلا: إن مذهب الشافعية يتمسك بحديث “لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب” سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد فمن فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ففي هذه الحالة فعليه أن يقرأ الفاتحة سريعًا ثم يسمع الإمام فى السورة التى يقرأها، فيكون بذلك جمع بين المذاهب كلها”.

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية

من جانبها قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا دخل المُسلم إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المُصلي أكمل قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه.

صدى البلد

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